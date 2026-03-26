Caracol Televisión enfrenta uno de sus momentos más críticos a nivel institucional. En una mañana marcada por la tensión y la autocrítica, el presidente de la compañía, Gonzalo Córdoba Mallarino, convocó a todos los colaboradores para anunciar una decisión sin precedentes: la apertura de una investigación independiente y externa sobre los casos de acoso que han salpicado al canal en los últimos días.

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La encargada de liderar este proceso será la prestigiosa abogada Catalina Botero Marino, exmagistrada de la Corte Constitucional y figura de talla global en la defensa de los derechos humanos. Botero, quien ha sido decana de Derecho en la Universidad de los Andes y copresidenta del Oversight Board de Meta (Facebook e Instagram), tendrá la tarea de revisar cada denuncia con absoluta autonomía, garantizando que “nadie esté por encima de la dignidad de otra persona”.

Durante la reunión, Córdoba Mallarino leyó una carta cargada de simbolismo, reconociendo que el silencio ha erosionado la confianza dentro de la organización. “A quienes han vivido situaciones que no deberían ocurrir en ningún entorno laboral, quiero expresarles algo con claridad: lo sentimos de verdad, profundamente”, manifestó el directivo, rompiendo la postura defensiva que suelen adoptar las grandes corporaciones ante crisis de este tipo.

El presidente de Caracol fue enfático en que la trayectoria o el “talento” de los implicados no servirá de escudo: “Ningún cargo y ninguna trayectoria justifican comportamientos que vulneren este principio. Si existieron conductas indebidas, deben conocerse y deben tener consecuencias”.

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Mientras el anuncio se adelantaba de puertas para adentro, la presión institucional externa se hacía sentir en la entrada del canal. Un grupo de inspectores del Ministerio del Trabajo llegó a las instalaciones para iniciar las pesquisas anticipadas por el ministro Sanguino. Esta intervención gubernamental busca verificar el cumplimiento de los protocolos de protección al trabajador y la veracidad de las rutas de denuncia interna que, según las críticas, habrían fallado en el pasado.

La elección de Catalina Botero Marino no es al azar. Su hoja de vida la posiciona como una de las juristas más respetadas de Colombia, con experiencia en la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA y consultorías en el BID. Su misión no solo será esclarecer los hechos pasados, sino proponer una reforma estructural a los mecanismos de denuncia del canal para asegurar que Caracol sea, en palabras de su presidente, un lugar donde las personas se sientan seguras.

Con este movimiento, Caracol Televisión busca adelantarse a la crisis reputacional, apostándole a la transparencia radical como única vía para preservar la confianza de sus audiencias y de su propio equipo humano.

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