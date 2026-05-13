En la mañana del martes 12 de mayo, momentos de pánico se vivieron en el municipio de Soacha, Cundinamarca, luego de un violento intercambio de disparos durante un intento de robo a un carro de valores en una estación de gasolina ubicada sobre la Autopista Sur, cerca del sector de Terreros.

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La situación dejó tres personas heridas, entre ellas dos escoltas de la empresa transportadora y uno de los presuntos delincuentes, quien murió horas después debido a la gravedad de las heridas, según informó El Tiempo.

De acuerdo con las autoridades, el asalto ocurrió cuando el vehículo blindado llegó a recoger el producido de la estación de servicio. En ese momento, varios hombres armados, algunos disfrazados con uniformes similares a los de trabajadores de la gasolinera, interceptaron a los escoltas e intentaron quedarse con el dinero.

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La reacción de los guardas de seguridad desató una intensa balacera que quedó registrada en videos grabados por testigos y cámaras del sector. En las imágenes se observa a varias personas corriendo para protegerse mientras se escuchan múltiples disparos en plena vía pública.

🚨 ATENCIÓN: Reportan balacera en Soacha tras presunto intento de robo a un carro de valores. El hecho se registró este 12 de mayo cerca de la estación Terreros de TransMilenio. El intercambio de disparos entre escoltas y delincuentes dejó varias personas heridas y, de manera… pic.twitter.com/wQFoEGOFqj — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) May 12, 2026

¿Cuál es el estado de salud de los escoltas heridos en intento de robo a carro de valores?

Según confirmó la Policía Metropolitana de Soacha, uno de los escoltas permanece en estado crítico bajo observación médica, mientras que el otro trabajador herido se encuentra estable y recibiendo atención especializada.

De acuerdo con el citado medio, los escoltas heridos fueron trasladados al Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca, y uno de ellos recibió un disparo en la cabeza, por lo que su pronóstico es reservado.

Autoridades también revelaron que el delincuente fallecido y otro hombre capturado durante el operativo tenían antecedentes judiciales. Además, se conoció que al menos siete personas habrían participado en el intento de robo y que algunos escaparon en motocicletas luego del tiroteo.

La Policía activó un “plan candado” en varios puntos de Soacha y Bogotá para intentar ubicar al resto de integrantes de la banda. Mientras tanto, unidades judiciales adelantan la revisión de cámaras de seguridad y otros elementos probatorios para esclarecer cómo se planeó el asalto y determinar si detrás del caso estaría una estructura delincuencial dedicada al robo de grandes sumas de dinero.

#ATENCIÓN | Hace minutos ocurrió una balacera en una estación de gasolina en Terreros, Soacha. Delincuentes se enfrentaron con guardias de seguridad de un carro de valores. Tres personas resultaron heridas. ▶️ pic.twitter.com/HK4ZOYYbOP — Noticias RCN (@NoticiasRCN) May 12, 2026

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