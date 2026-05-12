La tranquilidad del barrio Colina Campestre, en el norte de Bogotá, se vio interrumpida nuevamente por la delincuencia. Un video de cámaras de seguridad captó el angustiante momento en que una familia fue víctima del robo de su camioneta Toyota Corolla Cross justo en la entrada de un conjunto residencial.

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El hecho ocurrió a las 8:27 p. m., cuando los propietarios se disponían a ingresar a su vivienda. En las imágenes se observa cómo hombres armados abordan el vehículo y, en cuestión de segundos, obligan a los ocupantes a descender para huir con el automotor con rumbo desconocido.

Este nuevo caso pone en entredicho las recientes declaraciones de las autoridades distritales. Si bien la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad aseguran que el hurto de automotores ha presentado una disminución del 31% en lo que va del año, la percepción ciudadana dicta lo contrario.

Las cifras son alarmantes: en lo corrido de 2026, ya se reportan 730 carros robados en Bogotá. Las víctimas y residentes de sectores como Colina, Cedritos y Mazurén reclaman mayor presencia policial y estrategias efectivas, pues los delincuentes parecen tener identificados los modelos más comerciales, como las camionetas Toyota, para ser regrabadas o sacadas de la ciudad.

Por ahora, las autoridades analizan el video de seguridad de este último incidente para intentar identificar la ruta de escape de los criminales, quienes operan bajo la modalidad de “atraco” aprovechando el ingreso a los parqueaderos.

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