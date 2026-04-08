La Nueva EPS atraviesa un nuevo episodio de incertidumbre tras el vencimiento, el pasado 3 de abril, de la medida de intervención impuesta por la Superintendencia Nacional de Salud.

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Hasta ahora, no se ha confirmado oficialmente si dicha intervención fue prorrogada, lo que ha generado preocupación en distintos sectores del sistema de salud.

La situación se complicó con la salida del agente interventor, Luis Óscar Gálvez, quien dejó su cargo al cumplirse el plazo establecido, dejando sin claridad sobre quién asumió la dirección de la entidad.

Este vacío administrativo ha derivado en un limbo jurídico que despierta dudas sobre el liderazgo actual de la EPS más grande del país.

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Tampoco hay un pronunciamiento claro por parte de la Superintendencia, cuya decisión sobre la continuidad de la intervención recae en la superintendente ad hoc, Luz María Múnera.

Expertos advierten que la falta de definiciones puede afectar la confianza en el sistema y comprometer la prestación de servicios de salud a millones de afiliados.

La magnitud de la Nueva EPS implica que cualquier inestabilidad administrativa tenga efectos directos en la atención, acceso a medicamentos y gestión de recursos. Este escenario refleja, además, problemas estructurales persistentes en el sistema de salud colombiano.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.