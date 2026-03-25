Entre los miles de trámites pendientes en Colombia, los correspondientes a Colpensiones van a tener un punto aparte entre finales de marzo y comienzos de abril para muchas de las personas.

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La administradora pública de pensiones emitió desde su sitio web oficial un “aviso importante” con el que aclaró qué pasará con sus servicios en el periodo, de cara a la temporada de Semana Santa.

“Colpensiones informa que debido a la ejecución de mantenimientos preventivos y actualizaciones en la plataforma tecnológica, no se prestará servicio en los Puntos de Atención a Nivel Nacional ni a través de los canales no presenciales (sede electrónica y App) desde el lunes 30 de marzo de 2026 al miércoles primero de abril de 2026. El servicio se restablecerá el lunes 6 de abril de 2026 en el horario habitual”, indicó en un breve comunicado.

Lo cierto es que el fondo público de pensiones explicó que su ‘contact center’ estará disponible en horario habitual para atender las eventuales solicitudes que tengan los usuarios y demás a nivel nacional.

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El tema no es menor si se tiene en cuenta que a través de la sede electrónica se llevan a cabo múltiples trámites simples como lo son la descarga de la historia laboral y otros certificados con la entidad.

Si bien la temporada de Semana Santa suele estar marcada por la inactividad de muchas entidades, el hecho de que no funcione algunos días antes a los festivos es un llamado de atención para quienes tienen que ejecutar algún movimiento o requieren de información específica para temas laborales o personales.

Esta es la captura de pantalla con el aviso en cuestión:

¿Qué trámites se pueden hacer en la sede electrónica de Colpensiones?

La sede electrónica de Colpensiones es una plataforma digital diseñada para que los ciudadanos gestionen sus asuntos pensionales de forma ágil y segura sin necesidad de desplazarse a un punto de atención físico.

De acuerdo con la información oficial de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), este portal permite ejecutar trámites que van desde la consulta de información básica hasta la solicitud formal de prestaciones económicas. El uso de esta herramienta requiere un registro previo de usuario y contraseña, garantizando la protección de los datos personales del afiliado.

Según el portal de trámites del Estado colombiano y la guía del usuario de la sede electrónica de Colpensiones, los servicios más importantes disponibles en línea son los siguientes:

Historia laboral: permite consultar y descargar el reporte de las semanas cotizadas al sistema para verificar que los aportes de los empleadores estén al día.

permite consultar y descargar el reporte de las semanas cotizadas al sistema para verificar que los aportes de los empleadores estén al día. Certificado de afiliación: generación instantánea del documento que acredita que la persona pertenece al Régimen de Prima Media.

generación instantánea del documento que acredita que la persona pertenece al Régimen de Prima Media. Certificado de No Pensión: trámite solicitado frecuentemente por entidades externas para validar que el ciudadano no recibe una mesada.

trámite solicitado frecuentemente por entidades externas para validar que el ciudadano no recibe una mesada. Corrección de historia laboral: posibilidad de radicar solicitudes cuando existen inconsistencias en las semanas reportadas o datos faltantes.

posibilidad de radicar solicitudes cuando existen inconsistencias en las semanas reportadas o datos faltantes. Solicitud de Pensión: inicio del trámite administrativo para la vejez, invalidez o sobrevivencia, cargando los documentos requeridos en formato digital.

inicio del trámite administrativo para la vejez, invalidez o sobrevivencia, cargando los documentos requeridos en formato digital. Actualización de datos: modificación de información de contacto como teléfono, correo electrónico y dirección de residencia.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), a través de su estrategia de Gobierno Digital, destaca que estos servicios buscan reducir las barreras de acceso a la seguridad social en Colombia. Al llevar a cabo estas gestiones virtualmente, los usuarios ahorran tiempo y costos de transporte.

Además, según la sección de ayuda de la página web de Colpensiones, el sistema permite realizar un seguimiento en tiempo real al estado de las solicitudes radicadas, brindando transparencia sobre el avance de los procesos administrativos.

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