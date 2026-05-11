El Consejo de Estado suspendió este 11 de mayo los apartes restantes del decreto del Gobierno Nacional que ordenaba el traslado anticipado de recursos pensionales desde los fondos privados (AFP) hacia Colpensiones.

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La decisión frena temporalmente el movimiento de cerca de $ 5 billones que debía ejecutarse en las próximas semanas, en medio de la implementación de la reforma pensional impulsada por el Ejecutivo.

La medida fue tomada por la Sección Segunda del alto tribunal y amplía una decisión cautelar emitida el pasado 28 de abril, cuando ya se había suspendido parcialmente el Decreto 415 de 2026.

En esa ocasión, se bloqueó el traslado de los recursos de afiliados que aún no habían consolidado su derecho a pensionarse.

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Con esta nueva decisión, el Consejo de Estado dejó suspendidas las disposiciones restantes que seguían vigentes dentro del decreto. La norma del Gobierno obligaba a las AFP a transferir a Colpensiones los recursos de las personas que se acogieron a la llamada “ventana de traslado” creada por la reforma pensional.

El decreto también establecía plazos cortos, entre 15 y 30 días, para realizar las transferencias, algo que generó cuestionamientos jurídicos y preocupación en el sector financiero.

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