Tanto en Colpensiones como en los fondos privados, las semanas acumuladas permanecen registradas, aunque el proceso para pensionarse se detiene mientras no se hagan nuevos aportes.

Sigue a PULZO en Discover

Actualmente, la ley exige 57 años para las mujeres, 62 para los hombres y un mínimo de semanas cotizadas para acceder a la pensión de vejez.

Uno de los principales riesgos de dejar de cotizar está en el monto final de la pensión que se entrega como mesada.

Los últimos años laborales son clave para calcular el ingreso base de liquidación, por lo que interrupciones prolongadas pueden reducir considerablemente la mesada que recibirá el trabajador al retirarse.

Lee También

Si la persona llega a la edad de jubilación sin completar las semanas requeridas, existen alternativas como la indemnización sustitutiva, los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) o la pensión familiar.

Además, desde 2026 entraron en vigor cambios que benefician a las mujeres, reduciendo progresivamente las semanas exigidas.

Expertos recomiendan revisar constantemente la historia laboral y mantener continuidad en los aportes para evitar dificultades futuras.

Qué es Colpensiones y cómo funciona en Colombia

Colpensiones es la administradora pública de pensiones en Colombia y hace parte del sistema de seguridad social del país.

Fue creada en 2012 para reemplazar al antiguo Instituto de Seguros Sociales (ISS) y tiene como función principal administrar el Régimen de Prima Media, un modelo en el que los aportes de los trabajadores activos sirven para pagar las pensiones de quienes ya están jubilados.

En Colombia, los empleados, independientes y algunas personas con contratos de prestación de servicios deben realizar aportes mensuales a pensión. En el caso de Colpensiones, el dinero no se acumula en una cuenta individual, sino en un fondo común respaldado por el Estado.

Para obtener una pensión de vejez, actualmente las mujeres deben cumplir 57 años y los hombres 62 años, además de reunir el número mínimo de semanas cotizadas exigidas por la ley.

El valor de la pensión depende del salario promedio sobre el cual la persona cotizó durante sus últimos años laborales.

Colpensiones también administra otros beneficios como pensiones por invalidez, sobrevivencia y programas como los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), dirigidos a personas que no lograron pensionarse pero buscan un ingreso para su vejez.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.