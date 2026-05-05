En Colombia, la edad de pensión está definida por la Ley 100 de 1993: 57 años para mujeres y 62 para hombres, con al menos 1.300 semanas cotizadas en el sistema público.

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Sin embargo, existen excepciones que permiten una jubilación anticipada para ciertos trabajadores. Estas medidas buscan proteger a personas con condiciones laborales exigentes, problemas de salud o responsabilidades familiares especiales.

Una de las principales excepciones aplica a quienes desempeñan actividades de alto riesgo, como minería subterránea, manejo de sustancias peligrosas o labores de bomberos y controladores aéreos.

En estos casos, pueden pensionarse desde los 55 años con 1.300 semanas cotizadas, incluyendo al menos 700 en estas actividades. Además, por cada 60 semanas adicionales en trabajos de riesgo, se reduce un año la edad mínima, hasta un límite de 50 años.

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También pueden acceder a pensión anticipada personas con discapacidad igual o superior al 50 %, quienes deben tener 55 años y mínimo 1.000 semanas cotizadas. Igualmente, padres o madres con hijos en condición de invalidez pueden pensionarse antes si cumplen las semanas requeridas.

En los fondos privados, la pensión puede obtenerse a cualquier edad si el ahorro acumulado permite financiar una mesada suficiente, equivalente al menos al 110 % del salario mínimo vigente.

Pensiones en Colombia y cómo funcionan ahora

El sistema de pensiones en Colombia funciona a través de dos regímenes principales: el público, administrado por Colpensiones, y el privado, conocido como Régimen de Ahorro Individual (RAIS), gestionado por fondos de pensiones. Ambos hacen parte del Sistema General de Seguridad Social creado por la Ley 100 de 1993.

En Colpensiones, el modelo es solidario: los aportes de los trabajadores activos financian las pensiones de los jubilados. Para acceder a la pensión de vejez, las mujeres deben tener 57 años y los hombres 62, además de haber cotizado al menos 1.300 semanas. El monto de la pensión depende del promedio de los salarios sobre los que se cotizó durante la vida laboral.

En el régimen privado, cada persona ahorra en una cuenta individual. La pensión depende del capital acumulado, que incluye aportes obligatorios, voluntarios y rendimientos.

En este sistema no hay una edad fija para pensionarse: el afiliado puede retirarse cuando su ahorro le permita recibir una mesada de al menos el 110 % del salario mínimo.

En ambos regímenes existen modalidades como la pensión por invalidez o sobrevivencia. Además, si una persona no cumple los requisitos, puede acceder a devoluciones o programas como los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS).

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