En medio de las controversias políticas en Colombia, Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, respondió sobre la nueva directriz del Gobierno Nacional. Esta medida exige a las administradoras privadas el traslado de aproximadamente 25 billones de pesos colombianos hacia el ente público.

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Para comprender la magnitud de esta cifra, el monto equivale a unos 6.400 millones de dólares, dependiendo de la tasa de cambio actual. Estos recursos pertenecen al ahorro de miles de ciudadanos que decidieron cambiar su régimen pensional en meses pasados.

La orden impacta directamente a cerca de 127.000 personas que utilizaron el mecanismo legal de traslado entre fondos. En un sistema que cuenta con 18 millones de aportantes activos, este grupo representa un porcentaje específico pero financieramente muy significativo.

El presidente de la entidad explicó que este movimiento masivo es el resultado del flujo de personas que buscaron la “doble asesoría”. Mientras menos de 1.000 ciudadanos migraron hacia el sector privado, “de los fondos privados de pensiones a Colpensiones, superamos los 109.000” afiliados.

Dentro de este gran capital, existen divisiones claras según el estado de los aportantes. Aproximadamente 24.000 personas ya tienen derechos pensionales consolidados, lo que suma cerca de 5 billones de pesos colombianos en recursos listos para ejecución.

Los 20 billones de pesos restantes corresponden a ciudadanos que se trasladaron voluntariamente pero todavía no cumplen la edad o semanas mínimas. Dussán defendió la legalidad de la medida citando la Ley 100 y la unidad del sistema de seguridad social.

Según sus palabras, “la gente no puede estar en dos sistemas […] al trasladarse del sistema privado al sistema público, queda en el sistema público y en consecuencia se traslada con sus recursos”. Por ello, el dinero debe seguir al afiliado.

¿Qué pasa con el dinero que recibe Colpensiones de fondos privados?

Debido a la alta suma de dinero, los fondos privados no entregarán a Colpensiones efectivo de forma inmediata. La operación se hará mediante títulos de deuda pública, conocidos técnicamente como TES, para no afectar la liquidez de los mercados financieros.

“El decreto […] posibilita que los fondos privados pasen los recursos a pensiones… y lo haga a través de papeles, es decir, de TES, porque ellos nos han dicho que no tienen los recursos efectivos”, aclaró Dussán.

Estos ahorros no se integrarán al Presupuesto General de la Nación para gastos corrientes del Estado. Se administrarán inicialmente mediante una entidad externa para asegurar que sigan generando rendimientos económicos para los futuros pensionados del país.

“Ahora lo estamos haciendo a través de la Fiduciaria La Previsora Nacional que está controlada por la Superintendencia Financiera”, informó el directivo. Este control busca brindar transparencia total sobre el manejo de los 25 billones de pesos.

Finalmente, se espera el fallo de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional para definir el destino final del ahorro. El objetivo posterior es trasladar estos activos hacia un fondo especial custodiado por el Banco de la República.

¿Por qué los fondos privados le pasaron dinero a Colpensiones?

El traslado de dinero desde los fondos privados hacia Colpensiones responde a una orden directa del Gobierno Nacional mediante un decreto ejecutivo. Esta medida busca unificar los recursos de los afiliados que decidieron cambiarse de régimen.

La razón principal es el flujo masivo de trabajadores que, tras recibir la doble asesoría, optaron por el sistema público. Según la normativa vigente, cuando un ciudadano se traslada, sus ahorros deben seguirlo para garantizar su futura pensión.

Una parte de este capital corresponde a ciudadanos que ya cumplieron los requisitos para jubilarse. El resto pertenece a trabajadores activos que aún no tienen la edad necesaria, pero cuyo ahorro ya debe ser administrado por el Estado.

Para no afectar la liquidez del mercado, el dinero no se entrega en efectivo, sino mediante títulos de deuda pública (TES). Estos activos están custodiados actualmente por la Fiduciaria La Previsora para asegurar su rentabilidad y transparencia.

La información sobre este proceso administrativo proviene de fuentes oficiales como el Ministerio del Trabajo y la Superintendencia Financiera. También se sustenta en los comunicados de prensa emitidos por la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.

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