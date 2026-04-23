El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, lanzó fuertes críticas contra los fondos privados durante su paso por el congreso de Asofondos en Cartagena, en medio de la polémica por un decreto que obliga a trasladar millonarios recursos al sistema público.

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Dussán explicó que su presencia en el evento tuvo como objetivo consultar con el superintendente financiero, César Ferrari, detalles del decreto expedido el 23 de abril. La medida ordena a las AFP transferir cerca de 25 billones de pesos correspondientes a afiliados que migraron al régimen público.

En su intervención, el funcionario aseguró que los fondos privados conocían de antemano la decisión y sus fundamentos. “Tenemos una dificultad muy grande. Primero, la Corte Constitucional se ha demorado en definir su postura acerca de la legitimidad de la ley de reforma pensional; por lo tanto, había que tomar decisiones”, afirmó.

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#Colombia | El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, anunció una mesa técnica con la Superintendencia Financiera para revisar el decreto que ordena el traslado de cerca de 25 billones de pesos desde fondos privados. Defendió el proceso, negó irregularidades y aseguró que los… pic.twitter.com/7QMVgP7rok — La FM (@lafm) April 23, 2026

Traslado de $ 25 billones agita pulso entre Colpensiones y fondos privados

Según cifras citadas por Dussán, más de 109.000 personas se han trasladado desde fondos privados hacia Colpensiones, aprovechando la ventana de cambio. De ese total, cerca de 24.800 ya obtuvieron su pensión, pero los recursos no han sido girados.

En esa línea, el presidente de la entidad aseguró que existe una deuda cercana a 5,5 billones de pesos por parte de las AFP. “No hemos recibido los recursos, me los deben, son 5,5 billones de pesos”, dijo, insistiendo en que los afiliados no pueden permanecer en dos regímenes al mismo tiempo.

El decreto, explicó Dussán, busca facilitar el traslado de esos recursos hacia el sistema público. “Colpensiones los va a consignar y estarán en el ahorro. Se preocupan porque aceptaremos TES o cualquier otra forma de entrega de los recursos”, indicó.

Además, se convocará una mesa técnica liderada por la Superintendencia Financiera para definir los detalles del proceso y las responsabilidades de los fondos privados en la entrega de los dineros.

Dussán también lanzó cuestionamientos sobre el destino de los recursos administrados por las AFP. “La plata irá a los bancos; son los dueños de los fondos privados mayoritariamente”, señaló, al tiempo que defendió el papel del sistema público en el manejo del ahorro pensional.

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El funcionario aprovechó para enviar un mensaje político en medio del debate: “El presidente de Colombia no se llama Uribe, ni Duque, ni Santos, sino Petro”. Finalmente, restó peso al impacto del traslado de recursos frente al total administrado por los fondos privados y aseguró que es “un pelo a un gato”.

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