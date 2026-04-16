La Corte Suprema de Justicia tomó una decisión que beneficia a pensionados afiliados a fondos privados que no pudieron trasladarse a Colpensiones por falta de información clara y suficiente por parte de las administradoras de fondos de pensiones (AFP).

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El fallo surge tras analizar cinco casos en los que se comprobó que las AFP incumplieron su deber legal de orientar adecuadamente a los afiliados sobre las consecuencias, beneficios y riesgos de cambiar de régimen pensional.

Según el alto tribunal, cuando una AFP no entrega información veraz, comprensible y oportuna, puede ser obligada a pagar una indemnización única al pensionado afectado.

Esta compensación busca reparar la “pérdida de oportunidad” de haberse pensionado en Colpensiones, donde en muchos casos habrían recibido una mesada superior a la otorgada en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS).

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La Corte explicó que para reclamar esta reparación deben demostrarse tres elementos: existencia de un daño reparable, conducta culposa de la AFP y relación directa entre ambos.

Además, anunció que habilitará en su página web un micrositio con una herramienta para calcular estas indemnizaciones, facilitando así el trabajo de jueces, abogados y ciudadanos afectados.

Qué es Colpensiones y cómo funciona en Colombia

Colpensiones es la administradora pública de pensiones en Colombia, encargada de manejar el Régimen de Prima Media (RPM), uno de los dos sistemas pensionales del país.

Este régimen funciona como un fondo común: los aportes que realizan actualmente trabajadores y empleadores financian las pensiones de quienes ya están jubilados. A diferencia de los fondos privados, en Colpensiones no existe una cuenta individual de ahorro para cada afiliado.

Para pensionarse en Colpensiones, una persona debe cumplir dos requisitos principales: alcanzar la edad mínima —57 años para mujeres y 62 para hombres— y haber cotizado al menos 1.300 semanas.

El monto de la pensión depende del promedio salarial sobre el cual cotizó el afiliado durante parte de su vida laboral, así como del número de semanas aportadas.

Los trabajadores dependientes cotizan mensualmente a través de sus empleadores, mientras que los independientes deben hacerlo por su cuenta. Si una persona no alcanza las semanas requeridas, puede acceder a una indemnización sustitutiva, que devuelve parte de lo aportado.

Colpensiones también administra beneficios como pensión de invalidez y sobrevivencia. Su objetivo es garantizar ingresos estables en la vejez y brindar protección económica a millones de colombianos al momento del retiro laboral.

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