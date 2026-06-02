La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación formal contra Jerónimo Martins Colombia S.A.S., empresa propietaria de las Tiendas Ara, tras recibir más de 2.000 quejas de consumidores y recopilar pruebas mediante visitas de inspección.

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La entidad formuló pliego de cargos por presuntas irregularidades relacionadas con cobros, precios y promociones en sus establecimientos.

Entre las principales denuncias se encuentran los dobles cobros en pagos electrónicos realizados con códigos QR y otros medios digitales.

Según la SIC, entre febrero y julio de 2024 se registraron 825 reclamos de clientes que aseguraron haber sido cobrados dos veces para completar una compra.

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La investigación también incluye posibles fallas en la información entregada sobre bonos de recompra otorgados por garantías, ya que las condiciones de uso presuntamente solo podían consultarse en la página web y no en las tiendas físicas.

Además, la autoridad detectó diferencias entre los precios exhibidos en estanterías y los cobrados en caja, situación que generó 1.363 quejas entre 2024 y 2025.

También se indagan posibles errores en la entrega de vueltas y cobros por donaciones sin autorización. La SIC aclaró que el proceso apenas inicia y que Tiendas Ara podrá ejercer su defensa.

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