La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a Movistar con una multa de $ 1.358 millones por no implementar mecanismos tecnológicos adecuados para verificar la identidad de los usuarios durante los procesos de reposición de tarjetas Sim.

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La decisión surgió tras múltiples denuncias de clientes que fueron víctimas de fraude conocido como “Sim Swapping”, una modalidad en la que delincuentes obtienen el control de una línea celular mediante una reposición fraudulenta de la Sim.

Según la SIC, varios usuarios reportaron haber perdido señal en sus teléfonos y, posteriormente, descubrieron movimientos y transacciones no autorizadas en sus cuentas bancarias y plataformas digitales asociadas a sus números móviles.

Aunque el operador no ejecuta directamente el fraude, la entidad señaló que sí tiene la obligación de implementar protocolos de seguridad eficaces para evitar este tipo de hechos.

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La investigación concluyó que Movistar omitió el uso de herramientas tecnológicas idóneas para validar la identidad de quienes solicitaban reposiciones de Sim y tampoco explicó adecuadamente a los usuarios las razones para negar sus reclamaciones.

Además de la sanción económica, la SIC ordenó a la compañía fortalecer sus procesos de verificación para reducir riesgos de accesos no autorizados y proteger a los usuarios de servicios de telecomunicaciones.

Cuántos años tiene Movistar en Colombia

Movistar tiene cerca de 32 años de historia en Colombia. La compañía inició operaciones en 1994 bajo la marca Celumóvil, una de las primeras empresas en ofrecer servicios de telefonía celular en el país.

En ese momento, el mercado de telecomunicaciones apenas comenzaba a desarrollarse y los teléfonos móviles eran considerados un servicio exclusivo y costoso.

A comienzos de los años 2000, la multinacional española Telefónica fortaleció su presencia en Colombia y en 2004 lanzó oficialmente la marca Movistar, unificando sus operaciones móviles y de telecomunicaciones.

Desde entonces, la empresa se convirtió en uno de los principales operadores del país, compitiendo con otros gigantes del sector en telefonía móvil, internet y televisión.

Durante más de tres décadas, Movistar ha participado en la expansión de la conectividad en Colombia, impulsando tecnologías como 3G, 4G y recientemente 5G. Además, ha desarrollado inversiones en fibra óptica y servicios digitales para hogares y empresas.

Actualmente, Movistar es uno de los operadores más importantes del mercado colombiano y millones de usuarios utilizan sus servicios de telefonía móvil, internet fijo y soluciones tecnológicas en distintas regiones del país.

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