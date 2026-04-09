La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una investigación administrativa contra Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC (Movistar) por presuntos cobros indebidos relacionados con equipos repetidores de WiFi, conocidos como “Baseport”, que habrían sido facturados sin el consentimiento previo y expreso de los usuarios.

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La decisión, formalizada mediante la Resolución No. 21211 del 26 de marzo de 2026, surge tras múltiples denuncias de clientes que manifestaron inconformidad por estos cargos, los cuales podrían vulnerar el derecho de libre elección del consumidor.

Según la entidad, tras una etapa preliminar de averiguación y el análisis de pruebas, se formuló pliego de cargos para determinar si la empresa facturó estos equipos entre agosto de 2020 y mayo de 2024 sin autorización, generando además cobros sorpresa al no informar previamente las tarifas.

Asimismo, se investiga un posible incumplimiento en el deber de brindar información clara, suficiente y actualizada, especialmente en lo relacionado con el contrato de prestación de servicios.

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De comprobarse las irregularidades, la SIC podría imponer multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales por cada infracción.

Aunque contra la formulación de cargos no procede recurso, Movistar cuenta con 15 días para ejercer su derecho de defensa.

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