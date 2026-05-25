William Vinasco habló con este medio sobre la actualidad y los logros que ha alcanzado con sus negocios, entre los que se destacan las emisoras Candela, Vibra y los restaurantes Santa Costilla.

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En un primer momento, reconoció que una de sus empresas más queridas es Candela, entre otras cosas, porque le abrió muchas oportunidades en medios de comunicación, pero también le dio un mayor panorama para hacer negocios y explorar oportunidades.

Consciente de la responsabilidad que tiene ser empresario en Colombia, Vinasco exaltó que ha logrado construir un grupo empresarial que funciona como una familia, con los pros y contras que eso representa, pero que tiene gente que lleva trabajando más de 10 y 15 años en su compañía.

William Vinasco habla de sus negocios y de cuándo despide a una persona

Interrogado por Pulzo sobre cuándo toma la decisión de despedir a una persona, el empresario aseguró que lo hace cuando esta le falla más de dos veces.

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“Yo despido una persona cuando ha tenido dos oportunidades y me ha fallado en las dos. Yo la tercera oportunidad casi nunca la doy”, afirmó el recordado y muy narrador colombiano.

Así mismo, reconoció que intenta que, cuando tiene que despedir a un trabajador, las cosas queden en buenos términos e, incluso, trata de ayudar a las personas después de ese momento, cuando se puede.

“Termino muy bien con esa persona y le digo: ‘Este no es tu escenario, nuestro estilo de trabajo es diferente. Aquí trabajamos de esta manera y creo que te iría mejor en otra parte’. Hay veces que he logrado ubicar personas en otros escenarios también. No todas las empresas son para los empleados, ni todos los empleados son para las empresas”, detalló el propietario del grupo de medios Radiopolis.

Enfatizó, además, en que sus empresas son muy familiares y esto nace por la misma relación que él tiene con su hija Karen Vinasco, que hoy administra buena parte de esos negocios.

Esta es parte de la entrevista de William Vinasco con Pulzo:

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