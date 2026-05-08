El locutor y empresario William Vinasco habló con Pulzo sobre el presente de sus negocios. Asimismo, dio detalles de una gran promoción que se viene por solo 60.000 pesos.
Para su proyecto de restaurantes, el reconocido hombre de medios invirtió bastante tiempo y dinero, con el objetivo de fortalecer la expansión de su cadena gastronómica dentro y fuera del país.
Esto dijo Vinasco sobre el presente y la oferta por 60.000 pesos que se verá en los días venideros:
@pulzovalor William Vinasco habló en Pulzo Valor sobre sus negocios y cómo empezó desde pequeño su alma de emprendedor. También detalló cómo está haciendo crecer a sus empresas. #empresas #empresarios #dinero ♬ sonido original – Pulzo Valor 🤑
Su más reciente local, ubicado en el norte de Bogotá, fue diseñado por grandes expertos, quienes adaptaron el concepto arquitectónico a la identidad de la marca.
El lugar cuenta con una amplia terraza, un bar especializado en cócteles, pantallas gigantes para eventos deportivos, música en vivo y un salón principal pensado para complementar la experiencia gastronómica.
Santa Costilla ya opera con sedes en Usaquén y Briceño 18, mientras avanza en su expansión hacia otros países.
El empresario sigue consolidando inversiones en restaurantes, bares, hoteles y cafeterías, con presencia en Colombia y otros mercados como México, España y Panamá.
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