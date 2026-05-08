El locutor y empresario William Vinasco habló con Pulzo sobre el presente de sus negocios. Asimismo, dio detalles de una gran promoción que se viene por solo 60.000 pesos.

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Para su proyecto de restaurantes, el reconocido hombre de medios invirtió bastante tiempo y dinero, con el objetivo de fortalecer la expansión de su cadena gastronómica dentro y fuera del país.

Esto dijo Vinasco sobre el presente y la oferta por 60.000 pesos que se verá en los días venideros:

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Su más reciente local, ubicado en el norte de Bogotá, fue diseñado por grandes expertos, quienes adaptaron el concepto arquitectónico a la identidad de la marca.

El lugar cuenta con una amplia terraza, un bar especializado en cócteles, pantallas gigantes para eventos deportivos, música en vivo y un salón principal pensado para complementar la experiencia gastronómica.

Santa Costilla ya opera con sedes en Usaquén y Briceño 18, mientras avanza en su expansión hacia otros países.

El empresario sigue consolidando inversiones en restaurantes, bares, hoteles y cafeterías, con presencia en Colombia y otros mercados como México, España y Panamá.

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