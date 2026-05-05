A propósito de los descuentos por el Día de la Madre en Colombia, los consumidores quedaron bajo lupa por la manera en la que lleva a cabo sus gastos en medio de este festejo, por lo que parece oportuno empezar a sacar cuentas. Lo cierto es que hay cifras concretas para tener en vista.

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Esta época en mayo (tradicionalmente festejada en el segundo fin de semana del mes) no solo es una de las celebraciones más significativas para los hogares colombianos, sino también es uno de los momentos de mayor dinamismo para el comercio.

De acuerdo con Fenalco, esta fecha, la segunda más importante del año después de Navidad, impulsa un crecimiento cercano al 20 % en las ventas durante mayo, apalancado por una participación que alcanza al 93 % de los consumidores.

Ese nivel de penetración convierte la celebración en un fenómeno de consumo masivo, con impacto transversal en múltiples categorías. No se trata de un gasto aislado, sino de una dinámica que activa simultáneamente sectores como moda, floristerías, tecnología y belleza, donde coinciden el regalo, la experiencia y el encuentro familiar.

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En ciudades como Bogotá, este comportamiento se intensifica. Sectores como restaurantes y centros comerciales proyectan incrementos superiores al 60%, una señal clara de cómo una fecha de alto componente emocional se traduce en decisiones de compra concretas.

¿Cuánto es el gasto promedio por el Día de la Madre en Colombia?

Más allá de las proyecciones generales, los datos de los centros comerciales sobre el Día de la Madre en Colombia permiten aterrizar el comportamiento del consumidor. En esta temporada, Titán Plaza registra un ticket promedio de $ 300.000 por compra, mientras Plaza Imperial lo sitúa en $ 280.000.

Esos valores sugieren que, cuando la ocasión tiene peso emocional, el consumidor colombiano está dispuesto a gastar de forma más decidida. No se trata de compras impulsivas de bajo valor, sino de desembolsos planificados que priorizan experiencia, regalo y celebración conjunta.

Las categorías que concentran ese gasto son consistentes en ambos centros: moda, belleza, tecnología, gastronomía y calzado. La coincidencia entre establecimientos distintos refuerza que se trata de un patrón de consumo, no de un dato aislado.

Titán Plaza sigue una estrategia basada en experiencias con su campaña ‘Conecta con Mamá’, activa durante todo mayo. La programación incluye talleres familiares, actividades artísticas y un evento musical el 9 de mayo, además de su participación en la jornada Bogotá Despierta con horario extendido.

La apuesta es convertir la visita en un plan completo que combine entretenimiento y consumo, alineado con el comportamiento de gasto propio de la temporada.

“‘Conecta con Mamá’ es una invitación a reconocer el valor de los vínculos que nos unen, generando momentos significativos que perduren en la memoria de nuestros visitantes”, afirmó Yazmín Lombana Romero, gerente del mencionado centro comercial.

Con esto, el reconocido establecimiento busca ir más allá de la transacción y reforzar el componente emocional de la visita, pues proyectan un tráfico peatonal de 290 mil personas para este fin de semana y 3’700.000 para el mes de mayo.

Por su parte, Plaza Imperial proyecta un incremento del 35 % en tráfico peatonal frente a un fin de semana habitual. Para aprovechar ese flujo, extenderá sus horarios hasta la medianoche y activará una agenda que incluye conciertos para madres el 9 y 10 de mayo, clases de yoga y promociones en distintas marcas, con el objetivo de incentivar la permanencia de los visitantes.

La lógica es compartida: a mayor tiempo de permanencia, mayor probabilidad de compra. Las actividades funcionan como un incentivo para quedarse más tiempo y recorrer más espacios, en una fecha que ya parte de una alta disposición al gasto y que sigue consolidándose como un motor clave para el comercio.

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