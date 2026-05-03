A pocos días del Día de la Madre, una de las fechas de mayor movimiento comercial en el país, la cadena Makro anunció una estrategia de promociones enfocada en facilitar las compras anticipadas y cubrir las categorías más demandadas por los hogares.

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La compañía activó dos momentos de ofertas desde el 1 de mayo: “ContraReloj”, vigente hasta el 4 de mayo, y “Quincena”, que se extenderá hasta el 7 del mismo mes.

Ambas campañas incluyen descuentos en alimentos, bebidas y productos para compartir, que suelen registrar un aumento en consumo durante esta temporada.

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En el bloque “ContraReloj”, se destacan rebajas del 50 % en referencias de la marca Amercook Terracota y en la segunda unidad de helados de marcas propias ARO. También hay descuentos de hasta el 30% en carnes, pollo y pescados seleccionados, además de rebajas de hasta el 25 % en snacks, galletas, bebidas y refrescos.

Por su parte, la campaña “Quincena” amplía la oferta con productos de despensa y frescos. Incluye descuentos de hasta el 50 % en frutas y verduras seleccionadas, así como rebajas de hasta el 30 % en arroces, pastas y aceites.

También se suman promociones en salsas, conservas y dulces, además de productos de panadería, ponqués y opciones listas para servir con descuentos de hasta el 20 %.

Las promociones estarán disponibles durante los primeros días de mayo, en un periodo en el que aumenta la demanda de productos para celebraciones familiares en todo el país.

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