En medio de los movimientos de la economía en Colombia, el sector ‘retail’ enfrenta un panorama crítico respecto a la venta de huevos obtenidos mediante sistemas libres de jaula, de acuerdo con un documento que señaló que la mayoría de los supermercados en el país no demuestran progresos significativos en esta materia actualmente.

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El informe titulado ‘Tiendas Bajo la Lupa 2026’ revela datos contundentes sobre esta realidad nacional, datos replicados por el portal experto América Retail. La organización Sinergia Animal elaboró este estudio luego de evaluar a 18 empresas líderes del sector en Colombia. Los resultados indican que el 80 % de los establecimientos carece de avances claros en políticas ‘cage-free’.

Además, el 94% de estas compañías ocupa las categorías más bajas dentro del escalafón de bienestar animal. Esta situación cuestiona seriamente el papel de las grandes superficies en la transformación de las cadenas de suministro. El mercado local parece alejarse de las tendencias globales que exigen mayor responsabilidad ética y ambiental.

El sector ‘retail’ ejerce una influencia determinante sobre toda la industria alimentaria del país. Los supermercados actúan como el principal canal de venta y condicionan directamente los métodos de producción en el campo. Según registros de Fenavi, Colombia produjo más de 19.400 millones de unidades de huevo durante el año 2025.

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Esta cifra convierte a la nación en uno de los mercados avícolas más importantes de toda la región. Por ello, transitar hacia sistemas libres de jaula requiere decisiones estratégicas urgentes de quienes controlan la distribución masiva. El cambio implica renovar infraestructuras y modificar la estructura productiva tradicional de forma definitiva.

Resultados del ranking empresarial de bienestar animal en Colombia

El estudio analizó a 18 compañías con operación nacional bajo criterios estrictos de transparencia y metas públicas en temas de los huevos en Colombia. Los investigadores utilizaron una escala de 15 puntos para agrupar a las empresas en categorías A, B y C. Lamentablemente, ninguna organización alcanzó la categoría A durante la evaluación de este año 2026.

Solo cuatro compañías evidenciaron avances parciales en sus procesos de transición interna. El resto de las empresas se mantiene en niveles mínimos de cumplimiento o no suministra información verificable. Cencosud lidera actualmente el listado oficial, aunque todavía presenta limitaciones importantes en su política corporativa global.

La empresa Cencosud reporta que el 43 % de sus ventas actuales corresponde a huevos libres de jaula. No obstante, este porcentaje obedece principalmente a la preferencia directa del consumidor y no a una estrategia institucional consolidada. Por otro lado, el caso de Grupo Éxito provoca una preocupación especial entre las organizaciones defensoras de animales.

Grupo Éxito comunicó en el pasado un compromiso firme hacia la transición ‘cage-free’ en sus locales. Sin embargo, la compañía retiró esta información de todos sus canales oficiales durante el presente año 2026. Esta acción representa un retroceso grave en términos de transparencia y comunicación con el público colombiano.

Makro reporta hoy algunos avances en sus marcas propias, pero carece de un compromiso público integral. Otros actores como Alkosto, Olímpica, Oxxo y PriceSmart no registran progresos ni datos públicos disponibles. Esta ausencia de información dificulta el seguimiento de sus metas de sostenibilidad a largo plazo.

Desafíos y oportunidades para el mercado colombiano

Mientras Colombia avanza con lentitud, más de 2.500 empresas globales ya eliminaron el uso de jaulas. El rezago del país afecta la competitividad y crea barreras potenciales en diversos mercados internacionales. Los consumidores e inversionistas exigen hoy niveles superiores de responsabilidad en toda la cadena de abastecimiento alimentario.

Estudios recientes en América Latina muestran que el 89% de los colombianos compraría productos certificados en bienestar animal. Existe una demanda clara por opciones más éticas, pero la oferta en los estantes sigue siendo inconsistente. La falta de un etiquetado claro impide que el ciudadano tome decisiones informadas durante su compra.

La transición enfrenta retos económicos debido a los altos costos de transformar la infraestructura en las granjas. Además, Colombia no cuenta con una regulación estricta que obligue a las empresas a adoptar estas prácticas. El éxito de esta transformación depende casi exclusivamente de la voluntad corporativa y la presión social.

La transparencia surge como el principal obstáculo identificado en el informe de Sinergia Animal. Muchas empresas ocultan sus metas o evitan publicar reportes periódicos sobre sus avances en bienestar animal. Esta opacidad daña la confianza del cliente y aumenta los riesgos reputacionales para las marcas involucradas en el sector.

Adoptar políticas claras de bienestar animal ofrece una ventaja competitiva real para los supermercados líderes. Las organizaciones que anticipen estas tendencias construirán relaciones más sólidas con las nuevas generaciones de consumidores. La ética en la producción de alimentos define hoy el futuro del comercio minorista en todo el mundo.

La transformación sectorial requiere la cooperación mutua entre productores, gobierno y organizaciones de la sociedad civil. Crear incentivos económicos y lanzar campañas de sensibilización puede acelerar la adopción de modelos más humanos y sostenibles. El bienestar animal no es solo una tendencia, sino una exigencia social ineludible.

El informe “Tiendas Bajo la Lupa 2026” confirma que el retail colombiano mantiene una deuda pendiente con la sociedad. El futuro del sector dependerá de su capacidad para responder a las expectativas éticas de sus clientes. Aquellas empresas que lideren el cambio estructural asegurarán su relevancia en un mercado global cada vez más consciente.

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