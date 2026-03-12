En plena época de elecciones en Colombia, el sector avícola nacional lanzó su más reciente estrategia denominada ‘Con huevos queda mejor’ para 2026 como fórmula de apoyo para la seguridad alimentaria y el acceso a proteínas de alta calidad de las familias.

Esta iniciativa busca motivar a los ciudadanos a un cambio radical, al explorar las múltiples ventajas que ofrece este alimento en su dieta cotidiana, resaltando su valor nutricional y su impacto positivo en la economía del hogar. Así, no solo se propone pensarlo para el desayuno sino para más comidas.

El lanzamiento de esta propuesta coincide con un hito histórico para la industria avícola del país. Durante el año 2025, la producción nacional superó la impresionante cifra de 19.400 millones de unidades.

Este volumen de producción permitió que el consumo por persona alcanzara los 366 huevos anuales, lo que significa que, en promedio, cada colombiano consume un huevo diariamente. Esta estadística no solo refleja la preferencia de los consumidores, sino que consolida al huevo como el protagonista indiscutible en las mesas de todo el territorio nacional.

Más allá de celebrar estas cifras récord, la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, Fenavi, pretende transformar la percepción tradicional del producto.

El propósito central de ‘Con huevos queda mejor’ es demostrar que el consumo del huevo no debe limitarse exclusivamente al horario del desayuno. Gracias a su extraordinaria versatilidad, este alimento puede integrarse perfectamente en almuerzos, cenas, meriendas y diversas preparaciones culinarias que se adaptan a los ritmos de vida modernos y a las nuevas tendencias de alimentación saludable.

El enfoque comunicativo de esta campaña representa un cambio significativo respecto a estrategias anteriores. Mientras que antes la comunicación se centraba mayoritariamente en la difusión de recetas específicas, la nueva propuesta apuesta por un lenguaje más emocional y cercano.

Se busca conectar con los diferentes estilos de vida de los colombianos, mostrando cómo este ingrediente esencial mejora cualquier plato y se ajusta a las necesidades nutricionales de personas de todas las edades, desde deportistas hasta adultos mayores.

Desde una perspectiva histórica, el crecimiento del mercado ha sido exponencial. En 1995, el consumo per cápita en Colombia era de 149 huevos al año; en 2005 subió a 191; en 2015 alcanzó 249; y en 2025 llegó a cerca de 366 unidades por persona. La producción ha seguido una trayectoria similar ya que pasó de 5.582 millones de huevos en 1995 a más de 19.400 millones en 2025.

“Con esta campaña buscamos que los colombianos redescubran al huevo como un alimento completo, cercano y versátil. El huevo es nutritivo, práctico y delicioso, y se adapta de manera fácil a cualquier momento del día y a cada estilo de cocina en el hogar. Porque en cualquier plato y en cualquier ocasión, con huevos queda mejor”, destacó Gonzalo Moreno, presidente Ejecutivo de Fenavi.

Este aumento en la demanda ha sido respaldado por una industria robusta que hoy tiene presencia en 676 municipios y genera aproximadamente 350.000 empleos directos e indirectos. De esta manera, fomentar el consumo de huevo no solo beneficia la nutrición individual, sino que fortalece una actividad económica que une al campo con las ciudades y garantiza la estabilidad del abastecimiento de proteína en toda Colombia.

¿Cómo preparar huevos fácil en platillos aparte del desayuno?

El huevo es uno de los ingredientes más versátiles y económicos de la cocina, capaz de protagonizar platos sofisticados más allá del desayuno tradicional. Su alto contenido de proteína y rapidez de cocción lo convierten en el aliado perfecto para almuerzos y cenas nutritivas sin complicaciones.

Para preparar platos con huevo en horarios diferentes a la mañana, considere estas opciones prácticas:

Tortilla española o frittata: son ideales para el almuerzo. Solo debe batir los huevos y mezclarlos con papas cocidas, cebolla o vegetales salteados. Cocinar a fuego lento en una sartén hasta que cuaje. Es un plato completo que puede servirse frío o caliente.

son ideales para el almuerzo. Solo debe batir los huevos y mezclarlos con papas cocidas, cebolla o vegetales salteados. Cocinar a fuego lento en una sartén hasta que cuaje. Es un plato completo que puede servirse frío o caliente. Huevos al plato o Shakshuka: preparar una base de salsa de tomate con pimientos y cebolla. Hacer pequeños huecos en la salsa, romper los huevos dentro y tapar la sartén por 5 a 8 minutos hasta que la clara blanquee. Acompañar con pan para una cena reconfortante.

preparar una base de salsa de tomate con pimientos y cebolla. Hacer pequeños huecos en la salsa, romper los huevos dentro y tapar la sartén por 5 a 8 minutos hasta que la clara blanquee. Acompañar con pan para una cena reconfortante. Ensaladas con huevo duro: cocinar huevos en agua hirviendo por 10 minutos. Una vez fríos, picarlos sobre ensaladas de pasta, atún o legumbres. Aportan saciedad y una textura cremosa a los vegetales.

Incorporar huevo en sus comidas diarias no solo optimiza su presupuesto, sino que garantiza un aporte de aminoácidos esenciales. Experimentar con especias como el pimentón, orégano o cilantro transformará totalmente el perfil de sabor de sus preparaciones.

