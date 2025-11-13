El antiguo presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, condenado por agresión sexual por su beso forzado a la jugadora Jenni Hermoso, fue objeto este jueves del lanzamiento de huevos por un hombre durante la presentación de su libro.

En varios videos subidos en redes sociales se observa al antiguo dirigente del fútbol español, sentado en un taburete con camiseta blanca y americana oscura durante la presentación de su libro ‘Matar a Rubiales’, cuando desde el pasillo de la sala, entre las butacas, un hombre le lanza al menos tres huevos, impactando uno de ellos en la espalda de Rubiales.

El antiguo presidente de la RFEF se lanzó en persecución del espontáneo antes de que éste fuera reducido por asistentes al acto celebrado en Madrid.

Los videos no muestran lo que ocurre inmediatamente después con el agresor una vez fue desalojado de la sala, pero la presentación prosigue con naturalidad.

Lo llamativo es que el agresor sería su propio tío, según reportó COPE, quien se encuentra detenido por las autoridades:

El martes por la noche, Rubiales había defendido su inocencia por el beso a Jenni Hermoso durante la ceremonia de medallas al término de la final del Mundial femenino, en Sídney el 20 de agosto de 2023.

Rubiales reiteró en el programa de televisión ‘El Chiringuito’ que ese beso fue “consentido”, y se dijo víctima de una campaña de la “extrema izquierda”.

A raíz de una reforma del Código Penal español, un beso no consentido puede ser considerado como agresión sexual, categoría penal que agrupa todos los tipos de violencia sexual.

Rubiales se halla inmerso también en otro caso de presunta corrupción en torno al contrato de deslocalización de la Supercopa de España en Arabia Saudita.

