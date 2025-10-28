Su nombre real era Oti Cabadas. Nació en Fornelos de Montes (Pontevedra) y durante más de dos décadas se dedicó a manejar camiones, una profesión que convirtió en motivo de orgullo y de inspiración para miles de personas.

En sus redes sociales compartía su día a día al volante, mostrando la vida en la carretera con humor, pasión y autenticidad. Con más de 39.000 seguidores en Instagram y más de 330.000 en TikTok, sus videos se convirtieron en una ventana a un oficio tradicionalmente dominado por hombres, pero que ella logró visibilizar desde una perspectiva diferente.

De qué murió ‘Coco Trucker Girl’

Según medios locales, Oti Cabadas participó el pasado fin de semana en la 10ª Quedada de Camiones Clásicos y Americanos de Alcañiz, un evento dedicado al motor en el que apenas dos mujeres estuvieron presentes, entre ellas la popular creadora. Durante los días del encuentro, participó activamente en las actividades y compartió con otros conductores.

Sin embargo, el domingo comenzó a sentirse mal. De acuerdo con el diario La Comarca, le pidió a su esposo que la llevara a casa, pero durante el trayecto su dolor de cabeza se intensificó hasta el punto de desvanecerse.

Ante la emergencia, fue trasladada en helicóptero al hospital de Zaragoza, pero lamentablemente falleció poco después de su llegada, a causa de un derrame cerebral.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Oti cabadas (@cocotruckergirl)

A través de su contenido, ‘Coco Trucker Girl’ contribuyó a visibilizar el trabajo de las mujeres transportadora, inspirando a muchas otras a no tener miedo de ocupar espacios en profesiones tradicionalmente asociadas a los hombres.

La noticia de su muerte ha conmocionado a sus seguidores, colegas del transporte y compañeros creadores de contenido. En redes sociales, cientos de usuarios han publicado mensajes de condolencia, destacando su alegría, autenticidad y amor por la carretera.

