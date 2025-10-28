En un video difundido en redes sociales, se le ve hablando con fervor sobre su “renacimiento espiritual”, agradeciendo a Dios por las dificultades vividas y asegurando haber encontrado “luz en medio de la oscuridad”.
Este giro religioso llega después de su salida de prisión en marzo de 2024, donde estuvo catorce meses preventivamente por una condena de cuatro años y medio por agresión contra una mujer.
Este es el video de Alves:
👉El exfutbolista del Barça, absuelto de la acusación de agresión sexual, ha encontrado refugio en la fe cristiana evangélica pic.twitter.com/uhQp7lmRvq
— EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 27, 2025
Desde entonces, Alves ha mantenido un perfil discreto y ha llenado sus redes con mensajes de fe y versículos bíblicos, describiéndose como “discípulo de Cristo Jesús”.
El templo donde predica pertenece a la Iglesia Evangélica Elim, un movimiento evangelista con fuerte presencia en América Latina.
Esta congregación sigue las enseñanzas del telepredicador estadounidense Jimmy Swaggart, quien alcanzó fama mundial en los años ochenta, pero cayó en desgracia tras ser sorprendido con una trabajadora sexual en 1988.
Aunque Swaggart confesó públicamente su “pecado”, continuó su labor religiosa, y su modelo de iglesia carismática y musical inspiró comunidades como la que ahora acoge a Dani Alves en su nueva vida espiritual.
