Un tribunal de apelaciones español anuló la condena de 4 años y 6 meses de cárcel por agresión sexual al exfutbolista brasileño Dani Alves, informó este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat).

En un comunicado, el TSJCat informó que los jueces decidieron por unanimidad dar la razón al ex futbolista y anular una sentencia condenatoria en la que hallaron “vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones sobre los hechos” ocurridos en una discoteca de Barcelona el 31 de diciembre 2022.

El tribunal de apelaciones habla también en su decisión de “insuficiencias probatorias”.

Por ello, los jueces absolvieron al exjugador del Barcelona, que ya estaba en libertad condicional a la espera de la resolución del recurso, y anularon las medidas cautelares.

Los hechos ocurrieron en los baños de una discoteca de Barcelona el 31 de diciembre 2022, cuando Alves pasaba unos días en la ciudad tras regresar del Mundial de Catar, que disputó con Brasil, y antes de regresar a México para reincorporarse al equipo de los Pumas.

Alves ingresó en prisión preventiva en enero de 2023, poco después de los hechos y fue finalmente condenado el 22 de febrero de 2024. El 25 de marzo de 2024 salió en libertad condicional, tras 14 meses encerrado.

El tribunal de apelación rechazó los recursos de la Fiscalía, que pedía aumentar la pena a 9 años, y de la acusación particular, que solicitaba 12 años.

Quién pagó la fianza de Dani Alves

Dani Alves pagó una fianza de un millón de euros para obtener su libertad provisional en marzo de 2024. Aunque no se ha confirmado oficialmente quién proporcionó los fondos, diversos medios han especulado al respecto. Algunas fuentes sugieren que una revista brasileña habría financiado la fianza a cambio de una entrevista exclusiva con Alves. Otras informaciones apuntan a que el futbolista neerlandés Memphis Depay podría haber contribuido al pago; sin embargo, su representante desmintió estas afirmaciones calificándolas de “fake news”. Dado que no existe información oficial que confirme quién pagó la fianza, estas teorías permanecen en el ámbito de la especulación.

Las dudas están porque, si bien el lateral fue uno de los jugadores más importantes de la época dorada del Barcelona, se ha especulado mucho sobre su situación financiera.

Actualmente, Dani Alves tiene una empresa de gestión de eventos de entretenimiento, pero no hay mucha información sobre cuáles son los ingresos que le estarían dando. Esto ha provocado que algunos piensen que por cuenta de este caso, el futbolista haya tenido una crisis financiera de grandes proporciones.

¿Dani Alves está soltero?

​Dani Alves y Joana Sanz contrajeron matrimonio en 2017. Tras la acusación de agresión sexual contra el futbolista en diciembre de 2022, Joana Sanz anunció su separación en marzo de 2023 a través de una carta publicada en sus redes sociales, en la que expresó:

“Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y lo amaré siempre… Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más a mí misma”, decía la publicación.

​Sin embargo, en septiembre de 2023, medios españoles informaron que Joana Sanz habría detenido los trámites de divorcio y estaría intentando reconciliarse con Alves. Según la periodista Leticia Requejo, Sanz decidió paralizar el proceso de divorcio y regresar a la residencia que compartía con el futbolista en Barcelona.

Luego de que él saliera de la cárcel, ella publicó una fotografía en la que sus manos estaban entrelazadas, lo que muchos interpretaron como un mensaje de que su relación había continuado a pesar de la difícil crisis que tuvieron que pasar.

Con información de AFP

