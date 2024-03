Por: El Colombiano

El futbolista brasileño Dani Alves, condenado por violación en España, depositó la fianza de 1 millón de euros (1,1 millones de dólares) para salir de la cárcel en libertad provisional.

La Audiencia de Barcelona había otorgado desde el miércoles pasado la medida favorable al deportista, pero este no había podido ingresar el dinero exigido para ser dejado en libertad.

🇪🇸 | AHORA: Reportes señalan que el futbolista Memphis Depay es quien pagó 1 millón de euros de fianza por Dani Alves, lo que llevó a su salida de prisión hoy. pic.twitter.com/DJGcQuXLmh — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 25, 2024

Sin embargo, tras darse su salida del centro penitenciario, la pregunta que se hicieron muchos es ¿cómo logró pagar la fianza? El brasileño tiene las cuentas congeladas y el padre de Neymar se negó a ayudarlo tras conocer la condena.

Pese a que todo apuntaba a que había sido el mismo jugador que pagó la fianza por la venta de alguno de sus bienes, un medio de comunicación dio a conocer que fue un futbolista activo y muy cercano a Alves el que lo terminó ayudando.

Se trató del medio TUDN, que informó que quien se hizo cargo de ese dinero fue la estrella neerlandesa del Atlético de Madrid, Memphis Depay, quien cuando estuvo en Barcelona entabló una muy buena relación con el brasileño.

Fuentes cercanas aseguran que presuntamente, fue Memphis Depay quien pagó el € 1 millón para sacar a Dani Alves de la cárcel. pic.twitter.com/8sekDqas41 — LaPelotona (@Lapelotonafut) March 26, 2024

Hace unos días Depay dijo en una entrevista que su hermano vivió una situación similar a la de Alves asegurando que no lo juzga porque es su amigos.

“Es importante destacar que mi hermano estuvo en la cárcel durante diez años y casi nunca me preguntaron por ello. Sin embargo, sí me preguntaron por Benjamin Mendy y Dani Alves. Ambos estuvieron involucrados en casos penales, pero eso no significa que dejen de ser mis amigos. Ellos son mis amigos”, fue lo que manifestó Depay.

