La abogada de la víctima de la violación por la que fue condenado Dani Alves, Ester García, anunció que recurrirá la decisión del tribunal de Barcelona de autorizar su libertad provisional si deposita una fianza de 1 millón de euros, una decisión que consideró un “escándalo”.

“Parece que se está haciendo una justicia para ricos”, indicó García en declaraciones a la radio catalana Rac 1. “Para mí es un escándalo que dejen en libertad a una persona que saben que puede conseguir el millón de euros en nada”, agregó, asegurando que recurrá la decisión.

De acuerdo con la información que se conoce, Dani Alves, de 40 años, tiene un patrimonio cercano a los 55 millones de euros, por lo que le será fácil pagar la fianza que aceptó la Sección 21 de la Audiencia de Barcelona.

La decisión ha generado polémica en España. Líderes feministas como Zugasti, comentó en el programa El Tablero que, con esa resolución quedó en evidencia que la justicia en ese país no es igual para todas las personas.

“Un millón de euros para alguien como Dani Alves no es nada. Sobre todo demuestra que además de los sesgos machistas que hemos combatido las feministas en casos como el de Alves, también hay un sesgo de clases. Evidentemente, quien puede pagar las fianzas, los mejores abogados, las mejores defensas, el favor de los medios, las entrevistas, al final tiene premios”, aseguró la mujer, que ha liderado proyectos que buscan crear una política de seguridad en el país.

Por su parte, el abogado Pablo Fernández, secretario y portavoz de la Organización creemos, un organismo que defiende el feminismo y la justicia social en España, comentó sobre el caso que es lamentable que el sistema judicial español siga dándole beneficios a as personas que tienen poder. “Si tienes dinero puedes cometer delitos o podrás salir rápido de la cárcel. Ese es el mensaje que manda esta decisión”, analizó.

Además, cuestionó que a Dani Alves, quien dicen en España cambió la versión que dio sobre los hechos ocurridos el 30 de diciembre de 2022 en una discoteca en Barcelona por lo menos cinco veces, le hayan rebajado la condena por haber indemnizado a la víctima con una cantidad mínima de dinero (150.000 euros).

“Por eso, desde Creemos hemos planteado una proposición para reformar el código penal para que la indemnización no represente una rebaja en este tipo de casos. Esperamos que la reforma se pueda sacar adelante para no ver casos como este. Eso no puede volver a suceder”, concluyó.

Por su parte, Belén Diego, otra líder feminista, argumentó que el gran problema del caso es que, aunque Alves pagó los 150.000 euros a la víctima, no hubo una reparación completa. Primero porque él dijo, en algún momento, que ella había sido quien lo agredió a él. Por otro lado, debido a que los familiares de Alves revelaron la identidad de la mujer en medios de comunicación, por lo que esa persona ha quedado expuesta.

“La reparación debe ser completa: no vale que estés difamando en los medios y sigas difamando a las personas. No se ha reparado a la víctima”, dijo. Se espera que, en las próximas horas, Alves quede en libertad bajo las condiciones de que no saldrá del país, se le quitarán los pasaportes y tendrá que presentarse una vez por semana ante un juzgado.

