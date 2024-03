En menos de 24 horas, los nombres de dos futbolistas brasileños han sonado por el mundo por estar involucrados en casos de violencia sexual. El caso más resonado fue el del lateral derecho Dani Alves, de 40 años, quien saldrá de prisión bajo fianza luego de pagar un millón de euros mientras se resuelve el caso en su contra por la violación de una mujer en una discoteca de Barcelona la noche del 30 de diciembre de 2022.

El otro, con menos prensa, es el que protagonizó el exfutbolista brasileño Robinho, también de 40 años, quien está a la espera de que un tribunal brasileño defina si tiene que pagar, en su país, una condena de 9 años de prisión que le fue impuesta en 2022 por la justicia italiana.

La sentencia se dio porque Robinho, que entre 2010 y 2014 jugó en el AC Milan de la Serie A de Italia, participó en un abuso grupal en contra de una mujer albana en una discoteca de Milán durante 2013.

Con esos casos, se volvió a poner el foco en los casos de abusos en los que han estado implicados futbolistas famosos en los últimos años. Algunos ha quedado absueltos luego de que llegaron a un acuerdo con la justicia para pagar una fianza. Otros quedaron absueltos luego de que sus casos fueron archivados.

Former Barcelona player Dani Alves been released from prison on bail as he awaits final sentencing in his sexual assault case. pic.twitter.com/qYEfxaGsnV

— GOAL Africa (@GOALAfrica) March 20, 2024