Robinho tiene pendiente una condena en Italia y este pasado viernes, un juez le prohibió salir de Brasil mientras se evalúa una posible homologación de su pena.

Robinho es recordado por su exitosa carrera y militó en clubes como AC Milán, Real Madrid, Santos F.C y Atlético Mineiro, en los que ganó varios títulos.

Aunque el ex futbolista colgó sus botas en 2020, actualmente sigue sonando su nombre a nivel internacional, pero no de la manera que se espera. Robinho se vio involucrado en un caso de violación en el año 2013 y fue condenado a nueve años de prisión en 2017 por la justicia italiana.

Sin embargo, la misma no se ha hecho efectiva debido a que el ex jugador se encuentra en Brasil y no puede ser extraditado por las leyes de su país natal.

Ante la situación, desde Italia se solicitó que se homologara la pena para que Robinho la pague en tierras brasileñas y este pasado viernes hubo novedades.

El juez Francisco Falcao emitió una orden en la que se le prohíbe al ex deportista salir de Brasil mientras se evalúa su situación. Se está contemplando la posibilidad de que la pena sea transferida desde Italia a Brasil por un tratado que existe entre ambos países.

El ex jugador deberá entregar su pasaporte en un lapso de cinco días una vez emitida la decisión por el Superior Tribunal de Justicia.

Aún queda esperar qué pasará con Robinho y cuál será en desenlace de esta situación penal que no es nada favorable para él.