La delegación colombiana ya suma 39 representantes que irán a los Juegos Olímpicos de París 2024, los cuales comienzan el próximo 26 de julio e irán hasta el domingo 11 de agosto.

(Ver también: Deportista colombiano pide ayuda para ir a los Olímpicos: “Nos dicen que no hay recursos”)

De hecho, el último deportista en conseguir su cupo fue el boxeador Yilmar González, de 31 años de edad, quien en el campeonato Preolímpico que se llevó a cabo en Italia superó al chino Ping Lyu por un marcador de 5-0 y con eso consiguió su clasificación a las justas deportivas.

Este fue un momento histórico, ya que esta es la primera vez que el colombiano irá a este magno evento y por eso es que todo el departamento del Cauca está más que orgulloso de él.

Lee También

Cuál es la historia de Yilmar González

Y es que este deportista que nació en Puerto Tejada, Cauca, tiene una historia que pocos conocen y que a él le sirvió para salir adelante en su deporte hasta el punto que está hoy en día.

Tal como recogió el medio Al día, cuando González tenía 13 años de edad la situación económica en su familia no era nada sencilla, así que tuvo que buscar un trabajo para ayudar en los gastos del hogar.

Sin embargo, el único que encontró fue en el cementerio Jardines de la Aurora, en Siloé, Cali, un oficio en el que le tocaba ser jardinero y arreglar las tumbas en la noche.

“Andaba sin trabajo y no teníamos para comer en la casa. Un amigo me llevó al cementerio y me explicó luego cómo rebuscarme la vida“, explicó el deportista en diálogo con el medio.

Y agregó: “Me daba miedo, pero era la única forma de poder conseguir ingresos y así llevar el sustento a su casa. Pasaban varias cosas, pero bueno, era lo que había”.

(Ver también: Medallas olímpicas de París 2024 tendrán un fragmento de la Torre Eiffel)

Después de mucho esfuerzo, el deportista se logró convertir en boxeador profesional y ahora, 17 años después, puede decir que disputará sus primeros Juegos Olímpicos en los que espera conseguir una medalla o, en su defecto, al menos un diploma que pueda tener con orgullo por el resto de su vida.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.