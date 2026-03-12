Así como otra gran empresa en Colombia abrió sus puertas, el Grupo Éxito ha decidido potenciar su estrategia de expansión y fidelización en el suroccidente colombiano mediante el fortalecimiento de su marca Super Inter.

Esta apuesta busca consolidar la presencia del conglomerado en los departamentos del Valle del Cauca y el Eje Cafetero, integrando dinámicas comerciales que ya han sido exitosas en sus otras dependencias.

A través de esta marca, los consumidores podrán acceder a programas de descuentos como los Días Temáticos, Imprecionantes e Insuperables, Canasta del Ahorro, Mega Ofertas y las Super Ofertas.

Estas iniciativas, que anteriormente eran exclusivas de los almacenes Éxito y Carulla, ahora se extienden a Super Inter para ofrecer mayores oportunidades de economía a los hogares regionales.

“A través de nuestras marcas, contribuimos al desarrollo de la región mediante la generación de más de 4.000 empleos directos en el Valle del Cauca y el Eje Cafetero. Reconocemos el potencial de la industria, por eso, promovemos la compra de productos locales: 73 % de frutas y verduras, y 85 % de proteínas y alimentos congelados que se comercializan en esta región, son adquiridos a proveedores de la zona”, indicó la directiva

Actualmente, el grupo colabora estrechamente con más de 280 proveedores locales en estas zonas del país. Un ejemplo destacado es Industrias Alimenticias El Trébol, firma panelera que sostiene una alianza comercial con la cadena desde hace más de quince años.

“En Grupo Éxito siempre hemos encontrado un aliado que busca ir de la mano con el proveedor, construir relaciones de largo plazo y crecer juntos. Ese acompañamiento y las oportunidades que nos han brindado han sido clave para fortalecer nuestra operación y seguir creando empleo en la región. Actualmente generamos 400 empleos directos y cerca de 200 indirectos”, aseveró Jhon Jairo Ocampo Cárdenas, director comercial de Industrias Alimenticias El Trébol.

Estos productos regionales se distribuyen en una red que incluye 41 locales de Super Inter, 35 sedes de Éxito y 16 almacenes Carulla en toda la región.

¿Cuáles son los supermercados que tiene Grupo Éxito en Colombia?

El Grupo Éxito es el conglomerado de comercio al por menor más grande de Colombia, operando una red diversificada de marcas que atienden distintos segmentos de la población. Su estrategia se basa en la multiformato, permitiéndole tener presencia tanto en grandes centros comerciales como en barrios residenciales.

Las principales marcas y formatos de supermercados que integran el Grupo Éxito son:

Almacenes Éxito: es la marca insignia y cuenta con presencia nacional. Sus formatos varían desde grandes hipermercados hasta el modelo ‘Éxito Wow’, que ofrece experiencias gastronómicas y tecnológicas superiores.

es la marca insignia y cuenta con presencia nacional. Sus formatos varían desde grandes hipermercados hasta el modelo ‘Éxito Wow’, que ofrece experiencias gastronómicas y tecnológicas superiores. Carulla: enfocada en un segmento premium, esta cadena destaca por su oferta de productos frescos, delicatessen y un servicio al cliente especializado. Su formato ‘Carulla FreshMarket’ es referente en sostenibilidad.

Surtimayorista: es la marca orientada al segmento ‘cash and carry’ o ventas al por mayor. Está diseñada para atender a pequeños comerciantes, transformadores y hogares que buscan ahorro en compras de gran volumen.

Super Inter: tiene una fuerte presencia regional, especialmente en el Valle del Cauca y el Eje Cafetero. Se especializa en la comercialización de carnes y productos de campo con precios competitivos.

Surtimax: opera bajo un modelo de descuento o proximidad en barrios populares, enfocándose en ofrecer los productos esenciales de la canasta básica a los precios más bajos del mercado.

La compañía ha integrado estos formatos con robustas plataformas de comercio electrónico, permitiendo que la mayoría de sus marcas tengan canales de venta digital y aplicaciones móviles. Esta infraestructura logística garantiza que el grupo mantenga el liderazgo en el sector retail colombiano.

