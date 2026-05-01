Así como hay un aviso de los carros en Colombia que no pasa desapercibido, una publicación por parte de las autoridades de la capital del país resulta determinante para miles de viajeros.

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La Secretaría de Movilidad de Bogotá llevó a cabo un anuncio para los conductores que tengan previsto trasladarse afuera de la ciudad de cara a lo que será el regreso para el remate de semana.

Así, remarcó que el próximo domingo 3 de mayo habrá pico y placa regional para el reingreso a la capital colombiana, con dos horarios que tradicionalmente se manejan en esta jornada.

Parece oportuno recordar que los vehículos de placa par tienen acceso de 12 p. m. a 4 p. m., mientras que los impares entran de las 4 p. m. a las 8 p. m., momento en el que finaliza la restricción.

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La aclaración resulta determinante ya que habitualmente estas medidas se aplican en los lunes de puente festivo, pero para esta ocasión también se lleva a cabo gracias a que el festivo por el Día del trabajo cayó un viernes y se abre la oportunidad para el turismo.

Precisamente por esa razón, la Secretaría de Movilidad recordó este movimiento en los horarios de tránsito para los conductores con la intención de que estén atentos para evitarse sanciones.

El llamado para muchos viajeros se convierte en una invitación para planear los recorridos en las diferentes entradas de la capital colombiana, puntos en los que aplica la mencionada norma.

Este fue el aviso desde la cuenta institucional de X de la entidad:

¿Sabías que este domingo 3 de mayo habrá #PicoYPlacaRegional para entrar a Bogotá? Aquí te contamos:

🔴 De 12 p.m. a 4 p.m. solo podrán ingresan los carros de placa PAR

🔴De 4 p.m. a 8 p.m. ingresarán solo los carros con placa IMPAR

🟢A las 8 p.m termina la restricción pic.twitter.com/mnYAiK5wtl — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) May 1, 2026

¿Cuál es la multa por incumplir el Pico y placa regional?

Incumplir la medida de restricción vehicular conocida como Pico y Placa Regional en las entradas de Bogotá conlleva multas de tránsito severas y medidas administrativas inmediatas por parte de las autoridades:

Multa económica establecida: la sanción corresponde a la infracción C.14 del Código Nacional de Tránsito. Para el año 2026, el valor de la multa supera los 650.000 pesos colombianos tras los ajustes legales.

la sanción corresponde a la infracción C.14 del Código Nacional de Tránsito. Para el año 2026, el valor de la multa supera los 650.000 pesos colombianos tras los ajustes legales. Inmovilización del vehículo: además de la orden de comparendo, los agentes de tránsito o la policía de carreteras están facultados para trasladar el automóvil a los patios oficiales de la ciudad.

además de la orden de comparendo, los agentes de tránsito o la policía de carreteras están facultados para trasladar el automóvil a los patios oficiales de la ciudad. Costos adicionales de patios: el propietario del vehículo deberá asumir los gastos por el servicio de grúa y el tiempo de permanencia en el parqueadero autorizado por la Secretaría de Movilidad.

Es clave estar pendientes sobre el Pico y Placa Regional y los operativos de control en las entradas de la ciudad durante puentes festivos.

¿Dónde funciona el pico y placa regional en Bogotá?

La restricción de movilidad conocida como Pico y Placa Regional opera en los nueve corredores viales que permiten el ingreso a la capital colombiana durante los días de retorno de puentes festivos:

Autopista Norte: funciona desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema Transmilenio, vigilando el flujo vehicular que proviene de municipios como Chía, Cajicá y Zipaquirá.

funciona desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema Transmilenio, vigilando el flujo vehicular que proviene de municipios como Chía, Cajicá y Zipaquirá. Autopista Sur: inicia desde el límite municipal de Soacha hasta la Escuela de Policía General Santander, cubriendo los ingresos desde el suroccidente del país y el departamento del Tolima.

inicia desde el límite municipal de Soacha hasta la Escuela de Policía General Santander, cubriendo los ingresos desde el suroccidente del país y el departamento del Tolima. Avenida Centenario (Calle 13): se aplica desde el río Bogotá, en el límite con el municipio de Mosquera, hasta la avenida Boyacá, regulando el tráfico de carga y pasajeros de Cundinamarca.

se aplica desde el río Bogotá, en el límite con el municipio de Mosquera, hasta la avenida Boyacá, regulando el tráfico de carga y pasajeros de Cundinamarca. Avenida Calle 80: comienza desde el puente de Guadua hasta el portal 80 de Transmilenio, controlando el acceso de los vehículos que llegan desde la zona del Magdalena Medio y occidente.

comienza desde el puente de Guadua hasta el portal 80 de Transmilenio, controlando el acceso de los vehículos que llegan desde la zona del Magdalena Medio y occidente. Avenida Carrera 7: opera desde el límite con el municipio de Chía, en la calle 245, hasta la calle 183, funcionando como alternativa para quienes ingresan por el costado nororiental.

opera desde el límite con el municipio de Chía, en la calle 245, hasta la calle 183, funcionando como alternativa para quienes ingresan por el costado nororiental. Avenida Boyacá (Vía al Llano): inicia en el túnel de Argelia hasta la antigua vía al Llano, gestionando el ingreso de los viajeros provenientes de los departamentos del Meta y Casanare.

inicia en el túnel de Argelia hasta la antigua vía al Llano, gestionando el ingreso de los viajeros provenientes de los departamentos del Meta y Casanare. Vía Suba-Cota: se aplica desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170, siendo un corredor vital para el transporte ligero que se moviliza entre estos dos sectores específicos.

se aplica desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170, siendo un corredor vital para el transporte ligero que se moviliza entre estos dos sectores específicos. Vía La Calera: funciona desde el peaje de Patios hasta la avenida carrera 7, cubriendo el flujo vehicular residencial y turístico que baja desde el municipio de La Calera.

funciona desde el peaje de Patios hasta la avenida carrera 7, cubriendo el flujo vehicular residencial y turístico que baja desde el municipio de La Calera. Vía Choachí: inicia en la vía a Monserrate hasta la avenida circunvalar, regulando el acceso desde el oriente del departamento por el sector de los cerros orientales de la ciudad.

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