En la tarde de este miércoles 29 de abril se presenta una situación de tensión en el centro de Bogotá, donde un grupo de indígenas adelanta una protesta en la sede del Ministerio del Interior, ubicada en la carrera octava con calle 12.
Según los primeros reportes, los manifestantes estarían impidiendo la salida de los trabajadores del edificio, lo que despierta preocupación por la seguridad de las personas que se encuentran en el lugar.
En videos que circulan en redes sociales se observa cómo algunos integrantes de la comunidad sobrepasan los filtros de seguridad del edificio e intentan ingresar a las instalaciones.
A esta hora, en la sede de Bancol del Ministerio del Interior, ubicada en la carrera octava con calle 12, en el centro de Bogotá, indígenas impiden la salida de los trabajadores en el marco de una protesta que adelantan en la sede. En videos se ve cómo la comunidad viola los… pic.twitter.com/oWfoUxKDdrLee También
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— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 29, 2026
Hasta el momento, no se ha informado sobre la intervención de las autoridades ni sobre posibles afectaciones a la integridad de los funcionarios. La situación continúa en desarrollo.
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