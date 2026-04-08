La Secretaría de Movilidad de Bogotá reportó afectaciones en el tráfico este martes, luego de una manifestación registrada sobre la avenida El Dorado (calle 26), en sentido occidente-oriente. Según informó la cuenta oficial @BogotaTransito, la situación se presentó hacia la 1:00 p. m. y generó complicaciones especialmente en la salida del aeropuerto El Dorado.

Sigue a PULZO en Discover

[01:00 p.m] #GestiónDeTráfico |⚠️🚧 Manifestantes se ubican en el corredor de la Av. El Dorado (Calle 26), sentido Occidente -Oriente y generan afectación en la salida del Aeropuero El Dorado.

👮🏼‍♂️Grupo Guía realiza gestión del Tráfico pic.twitter.com/3AE9ATkMSr — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 8, 2026

Lee También

En el punto se concentró un grupo de entre 30 y 50 personas que, según Noticias Caracol son taxistas, ocupó varios carriles de la vía, lo que provocó un trancón en la salida del aeropuerto. Los manifestantes permanecían sobre la calzada con pancartas y banderas, mientras los vehículos debían detenerse o avanzar lentamente por los espacios habilitados.

(Vea también: Abren nueva sala VIP en El Dorado y apuntan a viajeros de alto nivel)

La congestión fue evidente en este corredor clave de la ciudad, con filas de buses, taxis y carros particulares afectados por el bloqueo. Además, la situación impactó el flujo vehicular hacia el aeropuerto, donde también se registraron dificultades en los accesos y salidas.

Ante este panorama, el Grupo Guía de la Policía hizo presencia en la zona para regular el tránsito y tratar de mitigar el impacto en la movilidad. Las autoridades continúan monitoreando la situación mientras recomiendan a los conductores tomar vías alternas.

* Pulzo.com se escribe con Z