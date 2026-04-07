El grupo de ciudadanos que fue sorprendido consumiendo licor y sustancias psicoactivas en espacio público terminó participando en jornadas de limpieza en Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Lujos, rifas y drogas: así lavan dinero las bandas criminales a través de ‘narcoinfluencers’)

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, los hechos ocurrieron en el Parque de los Hippies, en la localidad de Chapinero, donde se adelantaba un operativo para recuperar este punto de alta afluencia.

Lee También

Según la entidad, algunos de los sancionados decidieron compensar los comparendos haciendo labores de limpieza y embellecimiento del lugar.

Durante la intervención, las autoridades hicieron inicialmente un llamado pedagógico para que las personas cesaran el consumo en el espacio público.

Sin embargo, quienes no acataron la advertencia fueron sancionados conforme a la normativa vigente.

Como parte de las medidas correctivas, varios ciudadanos optaron por saldar la sanción con trabajo comunitario, recolectando residuos y contribuyendo a mejorar el entorno que estaban afectando.

Este es el video de la medida correctiva:

¡Las normas se respetan! En los parques está prohibido el consumo de sustancias psicoactivas. Estos ciudadanos, al ser sorprendidos por nuestros #GestoresDelOrden, tuvieron que saldar sus comparendos con limpieza y embellecimiento del Parque de los Hippies y responderle a… pic.twitter.com/l1SC5jMwTd — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) April 7, 2026

El secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, César Restrepo, explicó que este tipo de acciones no solo buscan castigar.

“Estas medidas buscan que quienes afectan el espacio público entiendan el impacto de sus acciones”, señaló el funcionario.

La estrategia, según la entidad, apunta a que las sanciones tengan un componente pedagógico y fomenten la corresponsabilidad en el cuidado de la ciudad.

* Pulzo.com se escribe con Z