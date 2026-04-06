Un nuevo hecho de inseguridad genera preocupación en el norte de Bogotá. En el sector de Quinta Camacho, delincuentes ingresaron a una vivienda y, entre los elementos hurtados, se llevaron varias pipetas de oxígeno, lo que ha causado indignación entre los afectados.

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El caso ocurrió en la carrera 9 con calle 70, donde, según versiones cercanas a las víctimas, los ladrones aprovecharon un momento de vulnerabilidad para ingresar al inmueble y sustraer distintos objetos, incluyendo estos equipos médicos esenciales.

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Cámaras de seguridad instaladas en la vivienda registraron parte del hurto. En uno de los videos se observa a uno de los delincuentes retirando las pipetas de oxígeno y sacándolas del lugar, lo que se ha convertido en una de las principales pruebas para las autoridades.

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Las imágenes ya están siendo analizadas con el fin de identificar a los responsables y establecer cómo se ejecutó el robo.

El hecho ha generado especial alarma no solo por tratarse de un nuevo caso de inseguridad, sino por el tipo de elementos robados. Las pipetas de oxígeno son equipos fundamentales para personas con condiciones de salud delicadas, lo que agrava el impacto del delito.

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Los afectados han pedido a las autoridades acelerar las investigaciones y dar con el paradero de los responsables. Asimismo, solicitan mayor presencia policial en la zona, donde vecinos aseguran que este tipo de hechos se ha vuelto cada vez más frecuente.

Por ahora, se espera un pronunciamiento oficial sobre el avance de las pesquisas y las acciones que se implementarán para reforzar la seguridad en este sector de la ciudad.

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