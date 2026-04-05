La delincuencia en Bogotá no da tregua y los delincuentes continúan agudizando su ingenio para afectar a los comerciantes de la capital. Un reciente hecho, captado por cámaras de seguridad en un establecimiento ubicado en la avenida Ciudad de Cali con calle 44, puso al descubierto una estrategia tan inusual como repulsiva: el uso de desechos de mascotas para distraer a sus víctimas.

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El reporte ciudadano indica que el plan criminal comenzó cuando tres mujeres se acercaron al local comercial para alertar a la empleada sobre una situación desagradable. Según el relato de las involucradas, una persona habría permitido que su perro hiciera sus necesidades justo en el andén frente a la entrada del negocio, generando una incomodidad inmediata por el aspecto y el olor del lugar.

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Bajo la presión de la supuesta suciedad y ante la insistencia de las mujeres, quienes incluso se ofrecieron a ayudar en la limpieza debido a la intensidad del aroma, la trabajadora accedió a salir del establecimiento armada con un balde de agua y una escoba. Fue en este preciso momento de vulnerabilidad cuando el engranaje del robo se puso en marcha.

Ojo a modalidad de robo en Bogotá, tres mujeres llegan a un negocio cerca de la av ciudad de Cali con 44, le dicen a la trabajadora que salga a limpiar una caca de perro, allí los dos hombres actúan y se llevan más de 6 millones de pesos! Ayudemos a rotar para identificarlos! pic.twitter.com/iNSwiT30Gp — JUAN CARLOS VILLANI 🥇 (@JUANVILLANI) April 5, 2026

Mientras las tres mujeres rodeaban a la empleada y utilizaban sus cuerpos para bloquear la visibilidad hacia el interior del local, dos hombres aparecieron en la escena. Uno de ellos aprovechó el descuido y la barrera humana creada por sus cómplices para escabullirse dentro del negocio. En cuestión de segundos, el sujeto logró vaciar la caja registradora, sustrayendo cerca de 6’000.000 de pesos antes de abandonar el sitio junto a su acompañante de forma discreta.

A pesar de lo impactante de este caso particular, las cifras oficiales de la Alcaldía de Bogotá muestran un panorama de mejora en la seguridad para este sector. De acuerdo con los registros distritales, el hurto a comercios experimentó una caída drástica, pasando de 1.795 casos reportados en 2025 a 453 en lo que va de 2026.

Esta reducción de 1.342 comerciantes afectados representa una baja del 74,8 % en la incidencia de este delito. Sin embargo, las autoridades recomiendan a los propietarios de negocios y a sus empleados no descuidar la vigilancia de los locales, incluso ante situaciones que parecen ser simples incidentes domésticos o de convivencia en el espacio público.

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