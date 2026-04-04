Un insólito y peligroso incidente se registró en un reconocido parqueadero de Bogotá, donde un carro quedó atrapado en una rampa levadiza que presentó fallas mecánicas. El hecho, que pudo terminar en una tragedia, afectó a una familia capitalina que denunció la falta de respuestas efectivas por parte de la empresa responsable, especialmente ante la complejidad técnica de la situación.

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De acuerdo con las imágenes difundidas inicialmente por el portal Colombia Oscura, la plataforma mecánica no se encuentra nivelada, lo que provocó que el automóvil quedara en una posición inclinada y visiblemente inestable. La gravedad de la inclinación causó una fuerte impresión entre los testigos, pues el riesgo de que el automotor se deslizara o cayera al vacío era inminente.

El llamado ciudadano enfatiza que, tras el percance, la compañía de parqueaderos no ofreció una solución técnica inmediata para rescatar el vehículo. Según los afectados, la justificación brindada por el establecimiento fue la falta de personal operativo disponible debido a la festividad de la Semana Santa.

Como única medida de compensación ante el daño y la inmovilidad del bien, la empresa propuso no realizar el cobro por el tiempo de permanencia en el lugar, respuesta que los propietarios consideraron insuficiente.

El caso se volvió viral rápidamente, despertando un intenso debate entre los internautas sobre la responsabilidad civil de estos establecimientos y los derechos de los consumidores. Las opiniones en plataformas digitales reflejan el malestar de un sector de la ciudadanía frente al servicio de estacionamientos privados.

Un usuario manifestó su inconformidad señalando que “no cobrar el tiempo de parqueo no es ninguna compensación. La empresa debería haberles ofrecido sin costo un carro de alquiler de características similares mientras le pueden devolver el carro”. En contraste, otros minimizaron la queja de la familia con comentarios como: “le están dando una solución lógica, ¿qué más quiere? Que venga Superman y baje el carro o qué”.

La discusión también escaló hacia la calidad de la infraestructura y las garantías legales de estos comercios. Algunos críticos defendieron la postura de la afectada asegurando que “es normal leer a muchos limitados mentales criticando a la señora por reclamar lo justo”, mientras que otros cuestionaron duramente a las grandes cadenas del sector, afirmando que “esas empresas grandes de parqueaderos son muy malas, muchas veces no tienen ni cámaras de seguridad y pólizas con los peores cubrimientos”.

Hasta el momento, no se ha reportado el estado actual del vehículo ni si la rampa fue reparada para permitir el descenso seguro del automóvil tras el fin de la temporada vacacional.

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