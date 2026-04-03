La inseguridad en Bogotá volvió a quedar en evidencia con un caso que ha causado indignación: una mujer terminó arrastrada por varias cuadras tras enfrentarse a ladrones que la asaltaron en Usaquén. El episodio, que quedó grabado en video, muestra el nivel de riesgo al que se exponen quienes intentan frustrar estos robos.

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El ataque se registró hacia las 9:00 p. m. del miércoles 1 de abril, cuando la mujer caminaba por la calle 127 con carrera séptima. En ese momento notó que dos hombres en motocicleta la seguían, lo que la llevó a cambiar de rumbo en un intento por evitar el peligro, pero los sospechosos continuaron tras ella.

Según relató la víctima, citada por El Tiempo, los delincuentes la interceptaron en un punto con poca presencia de personas. Allí la intimidaron con un cuchillo y le exigieron entregar sus pertenencias. La mujer opuso resistencia, pero uno de los atacantes la lanzó al suelo y logró arrebatarle una de sus maletas en medio del forcejeo.

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En medio del caos, la afectada intentó evitar que los ladrones escaparan y al atravesar frente a la motocicleta, se sujetó del conductor, pero terminó siendo arrastrada por varios metros sobre el pavimento, en una escena que evidencia la brutalidad del hecho.

La víctima también contó que mientras era arrastrada trató de pedir ayuda a otros conductores que pasaban por el lugar, pero ninguno intervino. Esta situación aumentó la indignación por la aparente falta de reacción de quienes presenciaron el ataque.

Tras lo ocurrido, unidades de la Policía llegaron al sitio e iniciaron la búsqueda de los responsables. La mujer recibió atención médica luego del incidente y logró recuperarse de las lesiones sufridas durante el arrastre.

Finalmente, la afectada advirtió que no se trata de un caso aislado. En esa misma zona ya se han registrado otros robos recientes, lo que refuerza la preocupación de los residentes por la inseguridad en Usaquén.

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