La inseguridad en el norte de Bogotá recibió un golpe contundente en las últimas horas. Luego de una semana de incertidumbre y tras el video viral que mostró la ferocidad de la delincuencia en la localidad de Usaquén, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura de dos hombres presuntamente implicados en el asalto al restaurante McDonald’s de la calle 125 con carrera 23. Este hecho, ocurrido en la madrugada del pasado viernes 27 de marzo, se había convertido en un símbolo de la vulnerabilidad de los ciudadanos en zonas comerciales exclusivas.

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La investigación, liderada por unidades de inteligencia de la SIJIN, se centró en el rastreo del vehículo que fue protagonista en las cámaras de seguridad: un Mazda rojo de modelo reciente. Gracias a la red de cámaras de vigilancia del Distrito y al análisis de las rutas de escape, los uniformados lograron ubicar el automotor en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de la capital.

En un operativo relámpago, los efectivos interceptaron el vehículo mientras los sospechosos intentaban movilizarse por un sector residencial. Al momento de la captura, los sujetos no pudieron justificar la procedencia del carro ni la legalidad de los documentos. La sorpresa para los investigadores fue mayor al descubrir que el Mazda rojo no solo tenía placas falsas, sino que figuraba en la base de datos como un vehículo hurtado apenas unos días antes, el 23 de marzo, en la localidad de Barrios Unidos.

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El reporte oficial de aquel viernes 27 de marzo detalla una escena de terror. Eran aproximadamente las 1:20 a. m. cuando un grupo de amigos y familiares se disponía a abandonar el parqueadero del establecimiento de comida rápida. En ese instante, fueron abordados por el Mazda rojo del cual descendieron varios sujetos armados. Con amenazas de muerte y apuntando directamente a las cabezas de las víctimas, los delincuentes las despojaron de una camioneta de alta gama, celulares, joyas y carteras, para luego huir a toda velocidad con rumbo desconocido.

La rapidez del ataque y la impunidad con la que actuaron en una zona de alto flujo vehicular generaron una ola de críticas hacia la estrategia de seguridad del distrito. Sin embargo, el Brigadier General Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, enfatizó que este resultado es producto de la “colaboración ciudadana y el uso de tecnología forense para rastrear vehículos ‘gemeleados’ o con placas adulteradas”.

La indignación ciudadana ha crecido tras conocerse los antecedentes de los capturados. Lejos de ser delincuentes primerizos, ambos hombres cuentan con un historial delictivo que incluye anotaciones por los delitos de receptación, hurto calificado y lesiones personales. Esta situación pone una vez más sobre la mesa el debate sobre la reincidencia criminal en Bogotá y la eficacia de las medidas de aseguramiento.

Los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En la audiencia de legalización de captura, se les imputarán cargos por los delitos de receptación y falsedad marcaria. No obstante, las autoridades continúan trabajando para vincularlos directamente con el hurto calificado y agravado del McDonald’s, utilizando testimonios de las víctimas y cotejos morfológicos de los videos de seguridad.

“Las investigaciones avanzarán para determinar si estas personas harían parte de una estructura criminal más amplia dedicada al robo de vehículos en el norte de la ciudad”, apuntó el General Cristancho. El comandante también hizo un llamado vehemente a los bogotanos para que utilicen la línea 123 y denuncien cualquier comportamiento sospechoso, especialmente en zonas de restaurantes y centros comerciales que operan en horarios nocturnos.

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