Un nuevo caso de inseguridad quedó registrado en video en Bogotá, donde un hombre robó un bolso dentro de un restaurante ubicado en la localidad de Antonio Nariño.

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El hecho ocurrió el pasado 28 de marzo y fue captado por una cámara de seguridad, cuyas imágenes se difundieron en redes sociales.

En el video se observa cómo el sujeto, bien vestido y con actitud tranquila, ingresa al establecimiento y se sienta en una mesa aparentando ser un cliente más.

Mientras una trabajadora le explica el menú, el hombre comienza a quitarse el saco, momento que aprovecha para analizar su entorno sin levantar sospechas.

Cuando la mesera se aleja, el individuo fija su atención en una familia cercana que tenía un coche de bebé.

En cuestión de segundos, y con gran habilidad, introduce su mano bajo el saco simulando ponérselo, pero en realidad toma un bolso que se encontraba en la parte inferior del coche.

Tras esconder el objeto entre su ropa, el hombre permanece unos instantes fingiendo normalidad y luego abandona el lugar sin ser detectado. Versiones no confirmadas señalan que habría actuado con la complicidad de una mujer presente en el sitio. Las autoridades aún no se pronuncian.

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