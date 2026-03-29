Otro horroroso asesinato se presentó en Bogotá, luego de que un hombre fuera víctima de sicariato en un sector residencial de Madelena, localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la ciudad. Los hechos se presentaron sobre el mediodía del sábado 28 de marzo y el responsable del crimen fue capturado.

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Según testigos, la víctima de 33 años se dirigía a un bautizo, mientras se movilizaba en una motocicleta blanca. Al parecer, el sicario, que iba en un vehículo igual, pero negro, lo seguía. Una vez se bajó el ahora fallecido, el criminal desenfundó un arma y le disparó en reiteradas ocasiones en la cabeza y otras partes del cuerpo.

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El hombre quedó tendido en el suelo y varios videos mostraron la escena de personas horrorizadas, mientras gritaban al presenciar el ataque en inmediaciones de varios edificios residenciales. Otras personas intentaron socorrer al herido mientras llegaba la policía y unidades de primeros auxilios.

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La persona fue llevada a un centro asistencial, donde lamentablemente perdió la vida debido a la gravedad de las heridas. El sicario intentó huir de la escena en su moto, pero testigos manifestaron en Citytv que un taxista lo chocó para evitar su fuga; imágenes mostraron que vecinos retuvieron al criminal y le dieron una golpiza.

Posteriormente, la Policía llegó y capturó al sospechoso del sicariato, un joven de 23 años. Además le incautaron el arma homicida y acordonaron la zona para hacer las respectivas pesquisas del crimen.

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Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.