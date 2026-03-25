La localidad de Puente Aranda, en el sur de Bogotá, fue escenario de un violento cruce de disparos en la madrugada de este miércoles. El incidente se registró en el barrio La Guaca, cuando un grupo de delincuentes intentó hurtar una camioneta de alta gama que pertenece al esquema de seguridad de un representante a la Cámara, cuya identidad se mantiene bajo reserva por protocolos de protección, como informó Noticias Caracol.

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Según los primeros reportes de las autoridades, los escoltas del congresista reaccionaron de inmediato al percatarse de la intención de los asaltantes, lo que desencadenó una balacera que sembró el pánico entre los residentes y trabajadores de esta zona industrial de la capital. Tras el intercambio de fuego, los delincuentes emprendieron la huida, dejando rastros de sangre en la vía pública, lo que sugiere que al menos uno de los atacantes resultó herido, de acuerdo con el noticiero.

Este nuevo hecho de violencia se suma a una racha de inseguridad que tiene en alerta a la administración distrital. En lo que va del 2026, el hurto de vehículos y los ataques a esquemas de protección han mostrado un comportamiento preocupante en localidades como Puente Aranda, Kennedy y Suba. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad, el uso de armas de fuego en intentos de hurto ha incrementado en un 12 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La modalidad del “atracón” a camionetas blindadas o de alta gama se ha vuelto recurrente, desafiando incluso a personal armado y entrenado. Expertos en seguridad urbana señalan que la audacia de las bandas criminales ha escalado, pues ya no discriminan entre ciudadanos particulares y vehículos oficiales o protegidos por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

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La Policía Metropolitana de Bogotá acordonó el área en el barrio La Guaca para recolectar material probatorio, incluyendo vainillas de proyectiles y muestras biológicas de los rastros hemáticos hallados. Se están revisando las cámaras de seguridad del sector para identificar el vehículo en el que escaparon los sospechosos y rastrear su ingreso a centros asistenciales de la ciudad, donde se espera capturar al delincuente herido.

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