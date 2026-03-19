Barranquilla despertó este jueves 19 de marzo bajo la sombra de la violencia que no da tregua en el norte de la ciudad. Un feroz ataque sicarial registrado en la carrera 43 con calle 82, una de las zonas comerciales más concurridas de la capital del Atlántico, dejó un saldo de tres personas heridas y una persecución de película que terminó con el choque del vehículo en el que huían los presuntos delincuentes.

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Eran las primeras horas de la madrugada cuando sujetos que se movilizaban en un taxi sorprendieron a un grupo de hombres que se encontraban en la parte exterior de un establecimiento nocturno. Sin mediar palabra, los sicarios abrieron fuego de manera indiscriminada. Testigos en el lugar aseguran haber escuchado más de doce detonaciones, lo que desató el pánico entre clientes y trabajadores de los locales cercanos.

Las víctimas del atentado fueron identificadas como Luis Bernal Castro Barrios, José Armando Pertuz Montenegro y Julio Enrique Ruiz Polanía. Según el reporte oficial, dos de los afectados cuentan con antecedentes judiciales por delitos como hurto calificado y lesiones culposas.

Tras el ataque, los agresores emprendieron una huida veloz por la carrera 43, pero su suerte se terminó a la altura de la calle 95B. El taxi en el que escapaban colisionó violentamente, lo que permitió que las patrullas de la Policía, que ya estaban en persecución, interceptaran el vehículo.

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En el operativo fueron capturadas tres personas: dos adultos, entre ellos Jean David Pacheco González, y un menor de edad. Los tres implicados resultaron lesionados por el impacto del choque y permanecen bajo custodia policial en centros asistenciales. Además, las autoridades incautaron cuatro armas de fuego y varios proveedores que habrían sido utilizados en el atentado.

La principal hipótesis de los investigadores apunta a un ajuste de cuentas. Al parecer, los capturados pertenecen al grupo delincuencial “Los Pepes”, mientras que las víctimas estarían vinculadas a “Los Costeños”. Ambas organizaciones mantienen una confrontación sangrienta por el control territorial y las rentas ilícitas en el área metropolitana de Barranquilla.

Este nuevo hecho de sangre enciende nuevamente las alarmas sobre la seguridad en sectores exclusivos del norte de la ciudad, donde la extorsión y los homicidios selectivos siguen ganando terreno a pesar de las medidas implementadas por las autoridades locales.

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