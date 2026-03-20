Las redes sociales estallaron tras la difusión de fragmentos de una transmisión en vivo del reconocido streamer caleño Steven Tangarife Caicedo, más conocido como MrStivenTc. Lo que debía ser un contenido cotidiano en formato IRL (In Real Life) se transformó en una escena de acción real y peligro inminente en la avenida Las Palmas, en Medellín, cuando el creador de contenido presuntamente accionó un arma de fuego contra otro conductor.

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Los hechos ocurrieron la noche del 19 de marzo. Según los videos virales, MrStivenTc se movilizaba en su motocicleta junto a su pareja cuando fue abordado por un desconocido. El sujeto comenzó a increparlo con frases provocadoras: “A ver si sos tan malo pues”, “Aquí solo Blessd, solo Westcol”, haciendo referencia a la rivalidad mediática entre los ‘streamers’.

Aunque inicialmente el caleño no reaccionó, metros más adelante se reunió con su equipo de apoyo. En un momento de evidente exaltación, se escucha a Tangarife decir: “Ese marica me está aleteando, vamos a darle la pela a ese perro”. Ignorando las súplicas de su pareja para evitar el conflicto, el streamer aceleró a fondo para alcanzar al hombre que lo había retado.

El momento más crítico de la transmisión quedó registrado cuando MrStivenTc alcanzó al otro motociclista. En el audio del video se escuchan claramente al menos nueve detonaciones, presuntamente provenientes de un arma que el streamer portaba. Las ráfagas se dieron en pleno movimiento, poniendo en riesgo no solo a los involucrados, sino a los demás conductores que transitaban por este importante corredor vial, famoso por ser epicentro de piques ilegales.

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Tras los disparos, ambos motociclistas se detuvieron en una bahía de la vía Las Palmas. Lejos de calmarse, la tensión aumentó. “Ahí sí salís corriendo, ¿no? ¿Qué vas a hacer?”, le gritó Tangarife al sujeto. Por su parte, el hombre cuestionó el uso del arma por parte del influencer, señalando la desigualdad de la confrontación tras haber sido atacado con disparos.

Hasta el momento, las autoridades de Medellín no han emitido un comunicado oficial sobre posibles capturas o la incautación del arma. Sin embargo, el video ha generado un fuerte rechazo ciudadano, exigiendo que se investigue la responsabilidad penal de MrStivenTc por el uso de armas en la vía pública y la puesta en peligro de la comunidad.

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