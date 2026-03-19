La creadora de contenido conocida como ‘la Jesuu’ volvió a ubicarse en el centro de la conversación digital luego de que en redes sociales se difundieran versiones que la vinculan con un presunto robo ocurrido durante la celebración de los 15 años de Isabella, hija de la ‘influenciadora’ Andrea Valdiri.

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La controversia se originó a partir de publicaciones virales que rápidamente se replicaron en distintas plataformas, provocando una ola de comentarios y opiniones divididas entre los usuarios.

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De acuerdo con lo que empezó a circular en internet, la ‘influenciadora’ habría participado, junto a otra creadora de contenido, en la supuesta extracción de elementos decorativos del evento sin autorización.

Las acusaciones se centran específicamente en la desaparición de varios centros de mesa que hacían parte del montaje de la fiesta, un evento que se destacó por su alto nivel de producción, lujo y despliegue logístico.

Según esas versiones, la situación habría salido a la luz una vez finalizada la celebración, durante el proceso de verificación e inventario que habría adelantado la empresa encargada de la decoración. En ese momento, se habría detectado la ausencia de varios objetos, lo que dio pie a sospechas y abrió la puerta a múltiples especulaciones en redes sociales.

Algunas de las publicaciones que se viralizaron indicaban que al menos 15 centros de mesa no aparecieron tras el evento. Incluso, ciertos mensajes afirmaban —sin presentar pruebas verificadas— que estos elementos tendrían un alto valor económico, lo que contribuyó a amplificar el alcance del rumor y a intensificar la conversación en plataformas digitales.

En medio de la polémica, los señalamientos no solo recayeron sobre ‘La Jesuu’, sino también sobre otra ‘influenciadora’ conocida como ‘La Blanquita’.

Usuarios en redes, basados en información no confirmada, aseguraban que ambas habrían sido vistas llevándose los objetos, lo que incrementó la controversia y provocó todo tipo de reacciones, desde críticas hasta mensajes de escepticismo frente a la veracidad de las acusaciones.

No obstante, hasta el momento no existen pruebas contundentes ni informes oficiales que respalden dichas versiones. Tampoco se ha conocido un pronunciamiento formal por parte de los organizadores del evento, la empresa de decoración o el equipo logístico que permita confirmar o desmentir los hechos difundidos en redes sociales.

Frente al crecimiento de la polémica, ‘La jesuu’ reaccionó públicamente, aunque de forma breve. A través de sus redes sociales, compartió una captura de los mensajes en los que era señalada y respondió con un comentario en tono irónico: “Jajajajaja, amo Facebook”.

Con esta publicación, la creadora dejó entrever su postura frente a las acusaciones, restándoles credibilidad, pero sin ofrecer mayores explicaciones o detalles sobre lo sucedido.

En otra publicación indicó: “¿Qué es lo que está pasando?”

Este episodio vuelve a poner en evidencia la velocidad con la que se propagan rumores en el entorno digital, así como el impacto que pueden tener en la reputación de figuras públicas.

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Por otro lado, la celebración de los 15 años de Isabella Valdiri ya había captado la atención de miles de usuarios antes de que surgiera esta controversia. El evento, caracterizado por su nivel de producción, la presencia de invitados reconocidos y el cuidado en cada detalle, se posicionó como uno de los acontecimientos sociales más comentados en redes durante los últimos días, además Valdiri se habría gastado cerca de 2 mil millones de pesos.

En ese contexto, y mientras continúan circulando versiones en plataformas digitales, lo cierto es que no existe hasta ahora una confirmación oficial sobre el presunto robo.

Por ello, la situación permanece en el terreno de las especulaciones, a la espera de que alguna de las partes involucradas entregue información que permita esclarecer lo ocurrido.

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