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Sin embargo, pese a lo impresionante del regalo, Isabella aún no podrá conducirlo. En Colombia, la edad mínima para obtener la licencia de conducción para vehículos particulares es de 16 años, por lo que deberá esperar para poder disfrutar plenamente de su automóvil.
Mientras tanto, según ha comentado Andrea Valdiri, la joven contará con un conductor que la llevará y traerá a sus diferentes actividades, como clases de deporte y arte.
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