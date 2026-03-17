La celebración de los 15 años de Isabella Valdiri, hija de la ‘influenciadora’ Andrea Valdiri, sigue dando de qué hablar, no solo por su imponente puesta en escena, sino también por los lujosos regalos que recibió la joven.

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La fiesta, que se habría llevado a cabo el pasado viernes en La Serrezuela, en Cartagena, habría tenido un costo cercano a los 2.000 millones de pesos, según versiones que circulan en redes y medios.

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Entre todos los obsequios, hubo uno que se robó la atención de los asistentes y de los seguidores en internet: un Mini Cooper S Cabrio 2026 convertible, diseñado especialmente para Isabella.

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Este vehículo se convirtió en uno de los regalos más excéntricos y llamativos de la noche, destacándose por sus detalles personalizados y su estética exclusiva.

El carro, que fue presentado en medio de la celebración, cuenta con características que lo hacen único. Entre ellas, una pantalla moderna similar a la de los vehículos de alta gama, una cojinería especial y acabados cuidadosamente seleccionados.

Además, al ser convertible, le da un toque juvenil y sofisticado. Uno de los detalles que más llamó la atención fue la inclusión de una piedra de Swarovski en la puerta, elemento que resalta su diseño exclusivo y lo convierte en una pieza aún más lujosa.

¿Cuánto costó el carro que Andrea Valdiri le regaló a su hija?

En cuanto a su valor, de acuerdo con páginas oficiales de la marca, este modelo podría estar entre los 40.000 y 50.000 dólares, lo que equivale aproximadamente a unos 160 a 200 millones de pesos colombianos. A esto se le deben sumar los costos adicionales de matrícula, importación y transporte, lo que podría elevar aún más el precio final del vehículo.