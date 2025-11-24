Los seguidores de Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda encendieron las alarmas ante una serie de movimientos en redes sociales que apuntarían a una posible separación. Aunque ninguno de los dos ha ofrecido declaraciones oficiales, los indicios digitales han sido suficientes para desatar especulaciones sobre el fin de la relación.

Sigue a PULZO en Discover

La primera señal que llamó la atención fue que la ‘influenciadora’ y el empresario dejaron de seguirse mutuamente en Instagram, acción que muchos interpretan como un claro síntoma de crisis entre parejas mediáticas.

(Lea también: Yina Calderón dio la cara y explicó qué pasó en su pelea con Andrea Valdiri: “No me retiré”)

Lee También

A esto se suma la desaparición de fotografías, videos y recuerdos que solían compartir de viajes y momentos románticos. El contenido conjunto, que antes mostraban con frecuencia, ya no está disponible en sus perfiles.

Este súbito distanciamiento contrasta con la imagen de estabilidad que proyectaron durante meses, especialmente tras su última aparición pública en el Stream Fighters 4 de Westcol, evento en el que Sepúlveda acompañó a Valdiri en su enfrentamiento con Yina Calderón.

La relación salió a la luz durante el Carnaval de Barranquilla, cuando comenzaron a mostrarse juntos en eventos y redes sociales. Desde entonces, construyeron una presencia constante que causó gran expectativa entre sus seguidores.

Sin embargo, en los últimos días, ambos han centrado sus publicaciones en sus proyectos individuales, sin hacer referencias mutuas, lo que solo ha alimentado el rumor de ruptura.

El empresario publicó una historia en Instagram que muchos vieron como una indirecta relacionada con la ‘influenciadora’:

“No le bastó con uno solo… pero bueno, entre cielo y tierra no hay nada oculto”.

El mensaje, acompañado de un emoticón de manos en señal de oración, fue difundido el 23 de noviembre y desató una ola de interpretaciones y debate entre los internautas, quienes se preguntan si se trató de una referencia a una supuesta infidelidad o a una situación personal no revelada.

Ni Valdiri ni Sepúlveda han respondido públicamente a esa publicación.

¿Quién es Juan Daniel Sepúlveda?

A diferencia de las exparejas de la bailarina, Sepúlveda no pertenece al mundo del entretenimiento ni de la influencia digital. Su trayectoria está ligada al sector empresarial, particularmente a la industria cárnica, donde integra la sociedad Sepúlveda Arismendi y lidera varias compañías en el país.

Su bajo perfil marcó un contraste frente a relaciones anteriores de Valdiri, como las sostenidas con Lowe León y Felipe Saruma, ambas ampliamente mediáticas y objeto de controversias.

(Vea también: ¿Yina Calderón pagará multa por pelea con Andrea Valdiri? Su hermana habló de los rumores)

La ‘influenciadora’ ha estado en el centro de la conversación pública por sus romances, algunos rodeados de polémicas. Su relación con Lowe León tuvo múltiples disputas, mientras que su matrimonio con Saruma duró cerca de dos años y se compartió ampliamente en redes.

En varios momentos, Valdiri fue señalada como la figura que lideraba económicamente en sus relaciones, críticas que marcaron su vida sentimental en el escenario digital.

Por ahora, la incertidumbre sigue creciendo. Mientras Andrea y Juan Daniel mantienen silencio, los seguidores continúan atentos a cualquier gesto o declaración que confirme o desmienta la posible ruptura.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.