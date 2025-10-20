En medio de las controversias en el mundo del espectáculo, el abandono de Yina Calderón en la pelea contra Andrea Valdiri sorprendió a propios y extraños el pasado sábado 18 de octubre de 2025.

La expectativa fue tan grande como la decepción para los espectadores, paraq Valdiri (como peleadora) y para Westcol (como organizador). Lo cierto es que un aliado del ‘streamer’ reaccionó y hasta dio un anuncio por lo sucedido.

¿Cuál es el máximo récord mundial de transmisión en Kick?

Kick indicó que Stream Fighters 4, el evento latinoamericano de primer nivel que combina boxeo, música en vivo y entretenimiento digital, atrajo una cifra récord de 4.6 millones de espectadores en esa plataforma, hecho que se presentó en medio de la controversia por el abandono de Yina Calderón en la pelea con Andrea Valdiri.

“Esta cifra monumental, con 4 millones atribuidos al stream de

Westcol, duplicó la audiencia del año anterior y estableció un nuevo y contundente récord para la plataforma global de ‘livestreaming'”, señaló en un comunicado esa empresa aliada de Westcol en la transmisión del evento.

La compañía afirmó que audiencia en el canal de Kick de Westcol se conectó desde Colombia, Perú, México, Argentina y Chile, consolidando el alcance regional del evento y demostrando que es la plataforma de ‘livestreaming’ más popular en Latinoamérica.

Stream Fighters 4 no solo impulsó el récord de Kick; en un momento dado, y antes de alcanzar el récord, la audiencia de la plataforma alcanzó 3.94 millones de espectadores en vivo, una cifra que superó a las audiencias concurrentes de YouTube (3.60 millones de espectadores en vivo) y Twitch (1.55 millones de espectadores en vivo). De ahí, el anuncio de cara al futuro.

“Vimos con Stream Fighters 4 que la comunidad respondió como nunca antes y Kick continuará impulsando producciones de alto impacto, ya que hay un potencial increíble y estamos seguros de que seguirá creciendo”, afirmó Ryan Webb, Gerente de operaciones de Kick.

La aplicación de Kick dominó las listas de las tiendas de aplicaciones a nivel mundial, entrando en el Top 10 de aplicaciones de entretenimiento en 29 países en Android. Además, en iOS, la plataforma logró un desempeño impresionante, asegurando el codiciado ranking número 1 en la categoría competitiva de Foto y Video en 21 países.

¿Qué pasó en pelea de Yina Calderón y Valdiri?

La pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, el 18 de octubre de 2025 en el evento Stream Fighters 4 organizado por el creador de contenido Westcol, terminó con una polémica inesperada.

Desde el inicio, Valdiri impuso un ritmo fuerte y conectó varios golpes, lo cual llevó al árbitro a intervenir en el combate apenas arrancó. Calderón, visiblemente superada, decidió abandonar el ring después de menos de 20 segundos, quitándose los guantes y retirándose ante el asombro del público.

La reacción del público fue inmediata: hubo abucheos, fuertes críticas en redes sociales y comentarios de desaprobación tanto hacia Calderón por el retiro, como hacia la organización del evento por permitir un enfrentamiento que se resolvió tan rápidamente. Westcol expresó su enfado públicamente calificando la actuación como una falta de respeto.

Posteriormente, Calderón publicó en sus redes que “no vive del boxeo, sino del show” y que no se consideraba derrotada, pese a que Valdiri fue declarada ganadora por abandono.

El hecho, quedó en la mira de Kick, que en medio de los resultados de la velada de Stream Fighters 4 también sorprendió por su postura frente a esta determinación.

¿Cuáles fueron los resultados en Stream Fighters 4 en Bogotá?

El cartel oficial incluyó seis peleas organizadas por Westcol, con los siguientes resultados:

The Nino (República Dominicana) venció por decisión a By King (Chile)

Milica (Argentina) ganó por decisión a May Osorio (Colombia)

Shelao (Chile) ganó por nocaut a Belosmaki (Colombia)

Karely (México) derrotó a Karina (Colombia)

JH de la Cruz (Colombia) ganó por retiro de Cristo Rata (Perú)

La Valdiri (Colombia) obtuvo la victoria por abandono de Yina Calderón (Colombia)

El aliado de Westcol indicó que uno de los momentos más vistos y controversiales fue el combate entre Yina Calderón y La Valdiri, que duró apenas 20 segundos debido al abandono de Yina. De ahí que, a pesar de la controversial decisión, la plataforma fue clara sobre su postura frente al hecho.

“Aun así, el duelo rompió récords en Kick, consolidando su posición como la pelea con el mayor impacto en el ‘streaming'”, señaló en el comunicado en cuestión al breve combate.

En el plano deportivo, la noche dejó varios hitos. El chileno Shelao propinó el primer nocaut en las cuatro ediciones de Stream Fighters, derrotando al colombiano Belosmaki y ganando un premio de 13.000 dólares, entregado por Westcol.

