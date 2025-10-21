El creador de contenido Valentino Lázaro encendió la polémica tras cuestionar la actitud de Yina Calderón en el evento de boxeo ‘Stream Fighters’, asegurando que su participación habría sido parte de una supuesta estrategia para beneficiarse económicamente mediante apuestas.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Yina Calderón aseguró que ‘Westcol’ la emboscó: “Me pagó para verme vuelta nada”)

Durante el fin de semana del 18 de octubre, el enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri se convirtió en uno de los momentos más comentados en redes sociales. El combate, que causó gran expectativa entre los seguidores de ambas creadoras, duró apenas veinte segundos, lo que desató una oleada de críticas hacia Calderón.

Después de recibir algunos golpes de Valdiri, Yina decidió abandonar el ‘ring’, una acción que muchos interpretaron como una muestra de cobardía o falta de profesionalismo. En redes sociales, los usuarios calificaron su actuación como una burla para el público y los organizadores, quienes habían promovido el evento como uno de los más esperados del año en el mundo digital colombiano.

Lee También

Aunque Yina Calderón no se ha pronunciado oficialmente sobre las razones de su retiro, algunos especulan que todo formó parte de una estrategia para evitar una multa con Westcol, organizador del evento, o incluso para impedir que Valdiri la golpeara con mayor fuerza. Sin embargo, la versión que más ha dado de qué hablar es la planteada por Valentino Lázaro, quien aseguró que Calderón habría planeado su derrota con fines económicos.

“A mí me llegó un chisme que presuntamente Yina ya tenía todo planeado, porque en canales de apuestas ella habría apostado para que ganara Valdiri y así recoger esa plata”, afirmó Lázaro durante una transmisión del programa Dímelo King.

Ante esta declaración, la también panelista y exparticipante de ‘La casa de los famosos’, Yaya Muñoz, opinó que, si esa teoría fuera cierta, la decisión de Calderón podría tener graves consecuencias para su imagen pública. “Puede ser una buena jugada económica, pero en cuanto a respeto e imagen, no. Ustedes vieron cómo abucheaban a las hermanas y al papá. Eso deja secuelas”, comentó.

¿Qué dijo Yina Calderón antes de abandonar la pelea con Andrea Valdiri?

El evento, transmitido en vivo a más de cuatro millones de espectadores, inició cerca de las 11:00 p. m. Desde el comienzo, Andrea Valdiri mostró mayor dominio técnico y físico, lo que habría llevado a Calderón a abandonar el combate.

En videos difundidos en redes, se observa a Yina dialogando con su entrenador segundos antes de retirarse, pronunciando una frase que rápidamente se volvió viral:

“Hágame caso, me va a noquear y no le voy a dar el gusto. Me voy a ir de aquí, yo no soy bruta”.

La escena, ampliamente compartida en plataformas digitales, dejó abierta la discusión sobre si la decisión de Calderón fue un acto de cálculo, miedo o simplemente una estrategia fallida que terminó afectando su reputación

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.