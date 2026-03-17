La celebración de los 15 años de Isabella Valdiri, hija de la ‘influenciadora’ barranquillera Andrea Valdiri, se convirtió en uno de los eventos más comentados por su despliegue, lujo y detalles cuidadosamente pensados.

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La fiesta tuvo lugar en La Serrezuela, uno de los escenarios más exclusivos de Cartagena, y estuvo ambientada en una temática inspirada en la antigua cultura romana, lo que le dio un aire majestuoso y lleno de magia.

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Desde la decoración hasta los espectáculos, todo estuvo pensado para sorprender a los invitados, quienes no dudaron en destacar que se trató de una fiesta en la que no se escatimaron gastos. Columnas, vestuarios, iluminación y ambientación transportaron a los asistentes a otra época, creando una experiencia inolvidable para la quinceañera y sus acompañantes.

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En medio de la celebración, el presentador del programa ‘Lo sé todo’ aprovechó para conversar con algunos invitados y hacerles una pregunta que despertó curiosidad: ¿cuánto dinero le habían regalado a Isabella? Las respuestas fueron variadas y reflejaron tanto generosidad como discreción.

¿Cuánto dinero le regalaron los invitados a Isabella Valdiri?

Una de las hermanas y tía de la menor, Fairuz Valdiri, comentó que los regalos en dinero iban “de 700 mil pesos para arriba”, dejando entrever que los sobres entregados contenían sumas importantes.

Por su parte, otra hermana de Valdiri mencionó cifras que oscilaban entre los 500 mil, 800 mil y hasta un millón de pesos, aunque también enfatizó que más allá del monto, lo realmente importante era la intención con la que se daba el regalo.

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La ‘influenciadora’ llamada ‘La Jessu’ también fue abordada con la misma pregunta, pero prefirió evadir la respuesta con humor, sin revelar el valor de su obsequio.

Mientras tanto, el cantante ‘Rafa’ Pérez optó por un mensaje más emotivo, asegurando que lo que realmente se entrega en estos momentos es amor, destacando que todo lo que se hace con cariño “germina y prospera”.

Otro de los invitados que llamó la atención fue Mr Black, quien con su característico estilo aseguró que él era “el más caro de la fiesta”, haciendo referencia al ‘show’ que ofreció durante la celebración, el cual puso a bailar a todos los asistentes y elevó aún más el ambiente festivo de la noche.

Sin embargo, una de las declaraciones que más dio de qué hablar fue la del creador de contenido conocido como ‘Dimelo King’, quien confesó entre risas que pensó bastante cuánto dinero poner en el sobre. Finalmente, reveló que consideró que cinco millones de pesos era una cifra adecuada para un evento de esta magnitud, sorprendiendo a más de uno con su sinceridad.

Más allá de los regalos, los invitados también aprovecharon el espacio para enviar mensajes especiales a Isabella, felicitándola por esta nueva etapa de su vida.

¿Cuánto vale el carro que le regalaron a hija de Andrea Valdiri?

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Entre palabras de cariño, le desearon bendiciones, felicidad y muchos éxitos en su camino, resaltando lo importante que es este momento en su crecimiento personal.

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Así, la fiesta no solo se destacó por el lujo y la temática, sino también por el cariño que rodeó a la joven, convirtiéndose en una celebración memorable tanto por su espectacularidad como por los gestos de afecto de quienes la acompañaron.

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